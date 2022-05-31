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被槍指著挖墳「強迫拍A片」　三姊妹不堪長期受虐聯手砍死變態父

被槍指著挖墳「強迫拍A片」　三姊妹不堪長期受虐聯手砍死變態父。（圖／翻攝自Twitter）

▲三名女兒長期受虐，聯手砍死父親。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯三姊妹被控聯手殺死57歲父親查恩杜亞(Mikhail Khachaturyan)，由於3名凶嫌當時只有17歲至19歲，年紀輕輕卻犯下謀殺案震驚外界，調查後發現3人是因為長期遭父親性虐才會痛下毒手，當局近來甚至找到她們被迫拍下的性愛影像。

三姊妹克莉絲蒂娜(Krestina Khachaturyan)、安潔莉娜(Angelina)與瑪利亞(Maria)坦承，因為長期遭父親暴力虐待、性侵與折磨，才於2018年趁對方睡著時，使用獵刀、鐵鎚等武器犯案，造成死者身上30多處刀傷死亡，消息傳出後引發外界同情，希望能夠取消3人被控的謀殺罪起訴。

律師達夫特揚(Mari Davtyan)表示，3名被告因為長期受虐，均罹患創傷後壓力症候群(PTSD)，並且精神狀態十分不穩定，死者時常會用空氣槍對她們開槍，還曾逼她們到森林中去挖自己的墳墓，讓她們一直活在隨時可能喪失性命的恐懼中。

根據調查內容，俄羅斯調查委員會除了對死者提出性虐待與毆打等指控，近來又提出最新證據，發現死者強迫3名女兒拍攝色情內容，所以再追加傳播色情內容的指控。

3名被告在法庭上強調她們是出於必要自衛才會犯案，不過死者的委任律師奧爾加(Olga Khalikova)卻反駁，「沒有任何生理跡象能顯示女孩們有遭到性虐待，而色情影片只能證明是用查恩杜亞的手機傳出，但不能證明是他所拍」，反控被告是為了謀財才會殺父。本案仍在審理中，被告若是謀殺罪成，將有可能被判8至20年刑期。

▼外界大多認為3女其實是受害者，希望能取消謀殺罪指控。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼不堪長期被家暴，俄羅斯三姊妹殺父，大姊克里斯蒂娜（Kristina），二姊安潔莉娜（Angelina），妹妹瑪麗亞（Maria）。（圖／達志影像／美聯社）

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