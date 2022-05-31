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社會 社會焦點 保障人權

獨／高階警「棄貧愛富」嘴臉曝　天虹副總撞死人...這些官爭相關心

記者張君豪／台北報導

時代力量新竹縣議員連郁婷30日透過臉書發文、點名雲林縣警局長李謀旺涉嫌替車禍肇事撞死人的天虹科技陳姓副總經理關說，李謀旺發表聲明強調自己並未打電話關心此案，認為時代力量指控全然不實，並打算提出妨害名譽告訴自清；未料刑事局副局長黃家琦卻在17時30分發表聲明澄清，這才發現黃曾撥打電話請新埔分局長林英煌到場關心，引發外界質疑。

▲刑事局29日針對疫情假消息案件進行後續說明，由副局長黃家琦、司法科長鄺慶泰及警政署資訊室主任林建隆對外說明、。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局副局長黃家琦（圖中）捲入新竹縣新埔分局長關說天虹科技副總開車撞死保全關說疑案，30日晚間發聲明稿自請處分。（圖／記者張君豪翻攝）

新竹縣天虹科技副總羅偉瑞，5月18日開車與對向機車騎士發生碰撞，該名機車騎士送醫後兩天宣告不治，結果關心肇事撞死人羅姓副總的警界高層一位接一位浮出檯面，過程宛如警政現代版「官場現形記」，先是車禍發生地轄區的新竹縣新埔分局長林英煌陪同肇事的羅姓副總做筆錄、接下來羅姓副總打算與被害人和解、致贈20萬元慰問金的聲明，也在25日傍晚透過新竹縣警局媒體聯絡群組發布。

至於為何這麼多警界高官願意力挺該科技業副總、為何警界高層有這麼多「羅友友」？刑事局副局長黃家琦30日晚間發表聲明，坦承致電新竹縣新埔分局長林英煌請林分局長陪同「寬慰其心理」，並在聲明中強調一切依法辦理、絕無不當關說。

▲刑事局副局長黃家琦捲入新竹縣科技副總肇事死亡車禍關說，30日晚間發聲明稿自請處分。（圖／記者張君豪翻攝）

但該案件是一場不幸的肇事死亡車禍意外，結果包含地方轄區分局長、新竹縣警局公關科長、位階高至3線2星的中央刑事局副局長等中高階警官，都不約而同陪肇事者製作筆錄、幫副總發聲明、抑或強調「僅寬慰其心理」，真叫無辜上班慘遭撞死的機車騎士、及身陷愁雲的死者家屬情何以堪？

刑事局副局長黃家琦，更在時代力量民代揚言31日在立法院內政委員會質詢本案並發布記者會，擔心自己「羅友友」身分曝光，加上日前新竹縣警局督察系統針對新埔分局該起死亡車禍案進行內部調查，據信新埔分局長林英煌因擔心警政署督察室介入調查、因擔心受到更重行政處分，日前循新竹縣警局內部調查管道，備感壓力情況下、才向高層坦承因接受黃家琦電話請求才會到場關心。

目前，包含時代力量民代、警政署高層均已掌握涉入這起車禍關說的警官名單，對警界來說這是場「系統性災難」！為何屬於金字塔層級的科技副總，開賓士休旅車撞死無辜男保全，眾多中高階警官都在關心、寬慰肇事撞死人的肇事者，卻無人聞問死者一方？警界官場「棄貧愛富」的醜陋嘴臉全國人民都看在眼裡。

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