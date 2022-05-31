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日本開放觀光　南韓廉價航空業高度期盼！　擬增加日韓航線班次

▲▼濟州航空傳出一名機師感染新冠肺炎。（資料照／達志影像／美聯社）

▲濟州航空等南韓廉價航空公司正在觀望日本觀光市場。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

日本首相岸田文雄宣佈從6月10日起將開放台灣、南韓等陽性率低的98個國家旅客，以旅行團為單位入境觀光免除隔離與篩檢，同時日韓政府交涉後研擬最快6月恢復斷航2年的首爾金浦機場往返東京羽田機場航線，此消息對於因新冠疫情而陷入長期虧損的廉價航空業者而言，無非是一大喜訊。

根據韓媒《News1》，日本睽違2年宣佈將重啟觀光，國際旅遊業終於出現希望的曙光，這對依靠短程航線維生的廉價航空業者（LCC）無疑是一大喜訊，因為在新冠疫情爆發以前，往返南韓、日本的短程航線普遍來說搭乘率相當高，其飛行距離短、自由行旅客普遍占大宗，日本航線旅客需求佔有率超過55%，日本航線的收入對廉航業者而言，具舉足輕重的地位。

▼隨著南韓免除國內旅客入境隔離、鬆綁檢疫規定，仁川國際機場候機大廳5月29日擠滿旅客。（圖／達志影像／newscom）

▲▼隨著南韓免除國內旅客入境隔離、鬆綁檢疫規定，仁川國際機場候機大廳5月29日擠滿旅客。（圖／達志影像／newscom）

相關業界人士今（31）日指出，真航空（JIN AIR）從6月起往返仁川與大阪、往返仁川與東京成田的航班從每周2個班次增加為4個班次；釜山航空（Air Busan）從25日起復航仁川往返成田航線後，更將於6月26日復航仁川往返大阪、7月22日復航仁川往返福岡。

德威航空（T'way Airlines）也宣布將仁川往返福岡、仁川往返大阪、仁川往返成田等3條航線從每周1個班次增加為2個班次；濟州航空（JEJU Air）等其他間南韓廉航目前則還在觀望中，將會視日本開放國際旅客觀光的狀況來決定復飛日本航線或增加班次。

對於日本重新開放觀光，南韓廉航業者普遍展現出高度期待，盼能彌補新冠疫情後的長期虧損。

南韓廉航業某相關人士表示，「日本航線飛行距離短、自由行旅客多，疫情前在大多數廉價航空的業績占有決定性的比重。一旦日本重新開放觀光，則日本航線將可能增加班次，客機上午出境、下午（從日本）入境，晚上則又可以再投入東南亞航線。如若能提高客機使用率，對於提升廉航收入而言會是一大助益。」

另名廉航業人士則表示，「盼能透過增加日本航線班次，來改善廉航收入，雖然此次是開放團體觀光客入境，（而對廉航業而言自由行旅客才是占收入大宗），但光是重啟觀光，就已經是邁出一大步。」

▲▼停在首爾金浦機場的濟州航空、韓亞航空班機。（圖／達志影像／newscom）

▲停在首爾金浦機場的濟州航空、韓亞航空班機。（圖／達志影像／newscom）

報導分析，在新冠疫情爆發的2019年，南韓造訪日本的觀光客人數多達558萬名，比造訪中國、越南的旅客數還要多，2018至2019年往返日本航線更是約平均12萬個班次；不過疫情爆發以後，2020年暴跌至2萬個班次，2021年更是只剩下1萬個班次。

據悉，目前日本僅有成田、關西等5座機場維持國際航線，不過當局研擬6月中旬開放北海道新千歲機場、沖繩那霸機場恢復國際航線。另外，象徵「韓日友好」的首爾金浦－東京羽田航線則研擬6月前後復航，該條航線在新冠疫情以前每年平均旅客量為250萬人次。

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