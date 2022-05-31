要錢被拒！24歲兒抓狂砍死親媽　「啃咬脖子吸血」癱坐屍體旁

"I want to plead guilty and finalise the matter."



These were the words of Thabang Mosoane, 24, who told the Koster Magistrate's Court that he intended to admit to killing his mother. | @ntwaagae https://t.co/Yv7shBfXLo — News24 (@News24) May 30, 2022

記者李振慧／綜合報導

西非24歲男子塔邦(Thabang Mosoane)因為向53歲媽媽莫斯瓦內(Kedisaletse Elizbeth Moswane)要錢買大麻被拒，竟然把人殘忍殺害，還吸了母親的血，變態行徑連家人都無法接受，要求當局絕對不能讓他保釋，最好一輩子都關在牢中。

來自西北省(North West)科斯特爾鎮(Koster)的塔邦，被控9日在家中殺害母親並且吸血，警方趕到現場時，目睹他坐在母親的屍體旁，臉和身上全是對方的血，當場進行逮捕。

本案30日開庭審理，雖然塔邦已經認罪，不過惡行仍無法獲得家人原諒。阿姨娜歐蜜(Naomi Mosoane)表示，「他犯下全國最嚴重的罪行，殺了母親還喝了她的血，我們家人永遠都不會原諒他」。

另一名阿姨伯莎(Bertha Motshabi)也表示，姪子是個「有問題的孩子」，時常會瞪著他們，希望法院能判他終身監禁，讓他再也不會回到他們的生活中。據了解，莫斯瓦內一共育有5名孩子，塔邦還有一名雙胞胎兄弟，本案將於7月7日再度開庭。

▼警到場發現，受害者不但被兒子砍死還被吸血。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）