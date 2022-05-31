南韓新冠疫情降溫！　輕症患者治療中心明日起停止營運

▲南韓決定關閉新冠生活治療中心，圖為時任國務總理金富謙今年1月造訪首爾某生活治療中心，向入住確診患者通話。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓新冠疫情近來趨緩，隨著昨（30）日僅通報新增6139例，創下131天以來的新低紀錄後，防疫當局決定從明（1）日起關閉全國各地隔離無症狀、輕症患者的生活治療中心，臨時篩檢站也將從即日起停止營運。另外，國內旅客入境時的隔離豁免對象從未滿6歲兒童擴大至未滿12歲兒童。

根據《韓聯社》，南韓保健福祉部中央事故收拾本部今（31）日指出，隨著新冠疫情降溫，加上因Omicron病毒疫情高峰後，政府導入輕症患者居家治療照護、線上看診等制度，同時開放社區醫院診所進行相關看診與開立處方，在使用率大幅下降後，才決定從1日起關閉全國12處剩餘的生活治療中心，僅保留1處供入境的外國旅客隔離使用。

報導指出，南韓在新冠疫情爆發初期時病床數嚴重不足，因此當局決定從2020年3月2日起開始在大邱地區引進「生活治療中心」，供無症狀、輕症患者隔離使用，首間的生活治療中心位於大邱市東區中央教育研修院，當時與慶北大學醫院合作，可隔離160名患者。

隨著疫情邁入長期化，南韓政府徵收國公立設施與場所、大學宿舍、企業研修院作為生活治療中心，期間因缺乏妥善的溝通過程，屢次爆發衝突。

統計指出，生活治療中心入住患者數於今年1月25日達到最高峰，為1萬1701人；不過隨著南韓擺脫新冠疫情高峰、新冠確診患者數遞減，生活治療中心2069個病床（29日下午5時）只有75床使用中，使用率僅3.6%。

另外，南韓防疫當局決定從今（31）日起關閉全國各地的臨時篩檢站。隨著確診患者數減少，目前僅存78處臨時篩檢站。

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