懷疑被戴綠帽！醋夫「肉刀斬首」23歲嫩妻　斷頭裝麻袋內扔掉

Cambodia.

Jealous husband, 27, admits BEHEADING his wife, 23, and riding on motorcycle with her head stuffed in a sack after flying into a rage when he accused her of seeing other men

Phuong Ratha decapitated wife Ly Srey Nouch in Cambodia pic.twitter.com/b8NjEe7seB — MassiVeMaC (@SchengenStory) May 30, 2022

記者李振慧／綜合報導

柬埔寨金邊27歲男子拉薩(Phuong Ratha)因為懷疑23歲妻子Ly Srey Nouch外遇，竟然在與1歲兒合住的家中用肉刀把人斬首，再把斷頭裝在麻袋中，騎著摩托車離開。鄰居後來意外發現Ly倒在血泊中的無頭屍，嚇得立即報案。

48歲鄰居史瑞菲(Phan Sreyphet)27日晚間7時向警方報案，發現Ly被分屍的遺體，正面朝下倒在血跡斑斑的白色瓷磚地上，屍體旁還有一把沾滿鮮血的刀，刀刃上還殘留幾根髮絲。警方隔日下午在距離案發地點約96公里處找到凶嫌拉薩。

拉薩落網後坦承，他因為懷疑妻子外遇，所以一氣之下把人割喉後斬首，後來把斷頭隨便丟到荒地，「因為我感覺她最近的行為不太一樣，所以很吃醋，我在殺她之前沒有打她，用一把刀割開她的喉嚨」。

史瑞菲透露，這對夫妻今年2月才搬到當地，然而卻時常聽到拉薩對著Ly大吼大叫，指責對方用手機和別的男人聊天，「我因為很擔心，所以晚上去看看她的情況，沒想到發現屍體在地板上」。本案正在調查中，拉薩若是罪成將有可能被判無期徒刑。

▼男子已被警方逮捕。（圖／翻攝自柬埔寨《金邊郵報》）