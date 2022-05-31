　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

往東京飛一半「火山噴發」！美航客機急掉頭　飛12小時還在美國

▲▼ 俄羅斯堪察加半島內陸的Bezymianny火山28日噴發。（圖／翻攝自Twitter）

▲ 別濟米安納火山28日噴發。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯東海岸一座火山28日噴發，煙柱竄至15公里高空。一架從美國德州達拉斯起飛的美國航空（American Airlines）班機當時正飛往日本東京，卻在飛越北太平洋時因火山噴發，不得不緊急掉頭，飛行12小時後降落在加州洛杉磯。

根據航空網站One Mile at a Time，美航AA61航班原定當地28日自達拉斯飛往東京成田機場，起飛後循標準航線飛行逾7小時後，快飛到國際換日線時掉頭，重新向美洲飛行，逾4小時後降落在洛杉磯，全程約11小時50分鐘，已經接近從達拉斯飛往東京所需的時間，實際上起飛與降落的地點卻僅相距1235英里（約1988公里）。這樣的飛行軌跡十分罕見，因此在社群媒體上引發討論。

航班狀態顯示，美航因天氣因素取消此航班，具體來說是受到火山噴發影響。俄國遠東地區堪察加半島的別濟米安納火山（Bezymianny）於台灣時間28日下午4時大噴發，根據NHK報導，噴煙竄升至15公里高空。美航雖不經過俄國領空，但火山噴發的位置離飛行路線很近，為避免受到火山灰影響，AA61航班才會被迫掉頭，導致乘客飛行近12小時，卻沒能抵達東京。

不過，當天其他類似航線的班機並沒有掉頭。休士頓起飛的美國聯合航空UA7航班及舊金山起飛的UA837航班皆因火山噴發繞道，飛行時間增加1小時，但仍順利抵達東京。

另一方面，國泰航空今年4月一架自紐約飛往香港的班機為避開俄國領空，飛越大西洋、英國、南歐及中亞，飛行總長達16618公里，意外創下商業航班飛行距離最長紀錄。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

►宜蘭「綠舞日式園區」玩一天才359元！還不快衝

ET快訊
快訊／汪小菲對大S道歉！　被踢爆對象「不只5位」
AT-3墜毀「黑煙直竄」畫面曝！　居民聽巨大聲響：像炸彈一樣
LIVE／AT-3墜毀「像原子彈爆炸」　搜救畫面曝！殉職飛官
快訊／23歲飛官徐大鈞殉職！遺體移出現場　同袍列隊敬禮
獨／楊小黎確診釀「缺血性心臟病」　一看「肺部X光」傻眼
快訊／陳水扁確診！　曝昨晚突感不適
快訊／AT-3飛官徐大鈞沒呼叫、沒跳傘　空軍官校暫停全部訓練
汪小菲急傳訊求狗仔「別繼續爆料」！　被嗆：忍很久了
獨／醬油罐長黴菌遭改名發霉屋　台中居酒屋歇業2周
快訊／國民黨徵召　徐志榮拒絕：我從沒說過要選苗栗縣長
LIVE／23歲飛官徐大鈞駕AT-3墜機殉職　空軍最新說明
快訊／張蘭驚爆住院！汪小菲PO文大S吃違禁藥　媽媽傳氣到送醫

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

英媒：間諜曝普丁視力衰退「壽命剩3年」　可能罹患嚴重癌症

要錢被拒！24歲兒抓狂砍死親媽　「啃咬脖子吸血」癱坐屍體旁

73年來最強5月颶風！「艾加沙」登陸墨西哥南部　恐引發致命風暴

南韓新冠疫情降溫！　輕症患者治療中心明日起停止營運

教會舉行線上成人禮　夫妻「肉體交疊」忘關鏡頭！全程直播45分鐘

懷疑被戴綠帽！醋夫「肉刀斬首」23歲嫩妻　斷頭裝麻袋內扔掉

往東京飛一半「火山噴發」！美航客機急掉頭　飛12小時還在美國

白俄6月底將在「烏克蘭邊境」舉行軍演　地點接近車諾比核電廠

猴痘「全球個案暴增」已近400人染疫　179例都在英國

日本開放外國旅行團才1週！泰旅客確診　「全團隔離」行程喊卡

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

英媒：間諜曝普丁視力衰退「壽命剩3年」　可能罹患嚴重癌症

要錢被拒！24歲兒抓狂砍死親媽　「啃咬脖子吸血」癱坐屍體旁

73年來最強5月颶風！「艾加沙」登陸墨西哥南部　恐引發致命風暴

南韓新冠疫情降溫！　輕症患者治療中心明日起停止營運

教會舉行線上成人禮　夫妻「肉體交疊」忘關鏡頭！全程直播45分鐘

懷疑被戴綠帽！醋夫「肉刀斬首」23歲嫩妻　斷頭裝麻袋內扔掉

往東京飛一半「火山噴發」！美航客機急掉頭　飛12小時還在美國

白俄6月底將在「烏克蘭邊境」舉行軍演　地點接近車諾比核電廠

猴痘「全球個案暴增」已近400人染疫　179例都在英國

日本開放外國旅行團才1週！泰旅客確診　「全團隔離」行程喊卡

1.4萬租北市高級地段！1年後天花板變「發霉星空」　網驚：會生病

30架次共機侵擾台灣空域創今年次高　國防部：對方意圖納安全評估

快訊／汪小菲對大S道歉！葛斯齊踢爆對象「不只5位」　

「房市高原期！」　華固鍾榮昌：量縮價揚格局不變

三一東林將引進策略性私募夥伴　汽車事業下半年搶進中國

周來人不到10組　高雄預售案看屋量雪崩式下滑

AT-3墜毀「黑煙直竄」畫面曝！居民聽巨大聲響：像炸彈一樣

6歲女童確診高燒41度緊急搶命　警開道「20分鐘路程7分鐘到院」

張蘭直播認了住院「剛把抽血的拿掉」　戰酸民：罵我的都迴向給您

土狼翻牆闖狗園閒逛3分鐘！　鄰居毛孩「頭入狼口」主人嚇壞救援

國際熱門新聞

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

禁停告示沒用！屋主貼這4字直接見效

烏軍士兵獨守壕溝斷後！　陣亡最後身影曝光

中共犯台　9成日人：政府應準備

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

日本開放觀光！泰旅客確診　「全團隔離」行程喊卡

烏控俄軍為恢復馬力波供水　挖平民屍體亂丟超市

馬克宏證實法國記者命喪烏克蘭

俄兵對烏克蘭無人機比中指　下秒被轟爛

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

普丁：俄願為烏克蘭港口穀物輸出提供便利

伊朗樓塌增至31死　數百人聚會哀悼、多地爆抗議

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

他胃痛30年　竟是25cm呼吸管卡胃裡

更多熱門

相關新聞

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國總統拜登表態願在中國對台動武時軍事介入後，美中安排雙方國防部長6月在新加坡香格里拉對話場邊當面對話即將定案。

拜登願軍事保台　美專家籲華府協同盟友行動

拜登願軍事保台　美專家籲華府協同盟友行動

拜登：習近平斷言民主無以為繼　專制將主宰世界

拜登：習近平斷言民主無以為繼　專制將主宰世界

德州槍手射祖母臉　她恐再也不能說話

德州槍手射祖母臉　她恐再也不能說話

要發動大規模槍擊案　10歲男童被上銬逮捕

要發動大規模槍擊案　10歲男童被上銬逮捕

關鍵字：

火山噴發北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡

醬油瓶黴菌爆發　店家124字道歉

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

飛官徐大鈞正面照曝！1個月爸祝他生日：飛翔快樂

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

AT-3教練機墜毀岡山　殉職「23歲少尉徐大鈞」背景曝光

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面