73年來最強5月颶風！「艾加沙」登陸墨西哥南部　恐引發致命風暴

▲颶風艾加沙30日登陸墨西哥南部。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

太平洋颶風季今年的第1個颶風艾加沙（Agatha），在美東30日下午4點，以時速約170公里的最大持續風速，登陸墨西哥南部衝浪勝地「瓦哈卡州」（Oaxaca），為個別地區帶來508毫米的最大降雨量，並可能引發巨浪、風暴、洪水和泥石流。這是墨西哥自1949年以來，首次在5月份受2級颶風襲擊。

綜合美媒報導，艾加沙颶風30日在瓦哈卡州的天使港（Puerto Angel）以西登陸，為當地帶來強風和暴雨。美國國家颶風中心指出，艾加沙的最大持續風速為每小時170公里，並以每小時約9公里的速度向東北方移動。

▲颶風艾加沙料將引發極其危險的巨浪、風暴、洪水和泥石流。（圖／路透）

美國國家颶風中心警告，艾加沙預計將為瓦哈卡部分地區帶來254至406毫米的降雨，而個別地區的最大降雨量甚至可達508毫米，並可能引發危及性命的風暴潮和極危險的洪水和泥石流。這場暴雨料將持續至31日，而颶風可能會在進入內陸後減弱。

國家緊急事務官員表示，當局已在當地組建一個超過9300人的臨時小組，並開放200多個避難所，以為颶風可能造成的災害做準備，而瓦哈卡州的華土科（Huatulco）也下令學校停課，並「完全關閉」所有海灘和7個海灣。

▲颶風艾加沙預計將為個別地區帶來高達20英寸的最大降雨量。（圖／路透）

報導稱，這是墨西哥自1949年以來，首次有2級颶風在5月份襲擊太平洋海岸。墨西哥的國家氣象局（SMN）局長曼德斯（Alejandra Mendez）在視訊會議上表示，由於艾加沙在登陸墨西哥前，經過了比正常溫度更高的海面，加上艾加沙行進的速度也相對較慢，因此它在登陸前有足夠的時間增強。