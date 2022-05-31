猴痘「全球個案暴增」已近400人染疫　179例都在英國

▲猴痘原為中西非的地方流行病，如今已經擴散至歐美多國。（圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）



記者吳美依／編譯

世界衛生組織（WHO）表示，在猴痘病毒通常傳播的地區之外，已經發現近400起病例。英國衛生安全局（UKHSA）也於29日通報71例，讓該國確診數達到179，官員表示，英國人感染猴痘風險依然很低，但應該保持警覺，注意身上新長的疹子、斑點、潰瘍或者水泡。

《衛報》報導，UKHSA於30日發布最新猴痘防疫指導方針，呼籲身上攜帶病毒者避免與他人密切接觸，直到病症康復、且所有結痂傷口痊癒為止，此外也應避免與寵物接觸。曾經接觸確診者的人，接受風險評估後，可能被告知自我隔離21天。

UKHSA表示，疑似或確診患者若須外出就醫，應該戴口罩、遮蓋患處、避免搭乘大眾交通運輸工具，一出現症狀後就不應該發生性行為，並且在感染8周內全程使用保險套。

▲英國累計179起猴痘病例。（圖／CFP）



WHO官員30日表示，目前猴痘疫情恐怕只是「冰山一角」，但隨後似乎又收回上述言論，猴痘權威路易斯（Dr Rosamund Lewis）說，「目前我們不擔心全球大流行。」

猴痘原為中西非的地方流行病，主要傳播途徑為人際密切接觸，包括性行為。目前為止，大多確診病例發生在曾有男男性行為的族群中，症狀通常溫和，幾周內就能康復。

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