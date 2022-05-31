猴痘疑再攻入一國！　巴西2起疑似病例調查中

▲猴痘傳染擴大。（圖／路透）

文／中央社記者唐雅陵聖保羅30日專電

巴西衛生部今天表示，正在調查兩起疑似猴痘病例，一例在南部聖卡塔里納州（Santa Catarina），另一例在東北部塞阿拉州（Ceará）。

衛生部指出，巴西無猴痘確診病例，衛生部隨時與各州保持密切聯繫，支持健康監測行動。

之前有媒體報導，南大河州（Rio Grande do Sul）有疑似病例，但該州衛生廳否認這一訊息。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）科學家在2018年進行的一項研究曾提出警告，奈及利亞猴痘死灰復燃是全球衛生安全問題。

迄今為止，已經在非洲以外20多國發現超過200例猴痘病例。隨著各地出現的病例越來越多，巴西民眾不免擔憂。

巴西衛生當局表示，對當前的猴痘疫情及其可能傳播途徑掌握的訊息仍然不多，但相信目前沒有理由恐慌，也不會對社會造成重大風險。

聖保羅大學醫學院教授暨感染管制專家波羅斯（Marcos Boulos）表示，有必要了解猴痘在人類中的傳播程度，在此之前，政府必須馬上採取措施，防止感染者進入巴西。

波羅斯說，猴痘可通過接觸別人呼出的大液滴、接觸受感染的皮膚病變、受汙染的物質傳播，所以需要進行嚴格的監測，特別是在機場，監測呼吸道症狀和發燒。

波羅斯認為，猴痘不大可能傳播到與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）相同的程度，但猴痘病毒如果在人類之間發生突變，就可能引發大規模傳播。

波羅斯說，沒有什麼是不可能的，人類所處環境與環境有著密切聯繫，加上動物棲息地受到越來越多入侵，增加病毒在物種間跳躍的機會，所以存在重要傳播風險。

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