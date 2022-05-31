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4寶媽確診不通報！瞬間0收入「打零工苦撐」：再隔離家就垮了

下雨天的傳統市場人潮較少，攤販通常會流血促銷，成為許多精打細算主婦的搶購時機。（圖／林士傑攝）

▲下雨天的傳統市場人潮較少，攤販通常會流血促銷，成為許多精打細算主婦的搶購時機。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

疫情持續發燒，萬物皆漲，其中食物類漲幅最大，第一季較去年同期大漲5%，又以低所得家庭受衝擊最大，許多網友討論何時才能買到便宜的食物，更讓「乞丐超人」梗圖大爆紅。

「真的要吃土了！」35歲的林小姐是一間小學的營養午餐秘書，這一波本土疫情，雖然指揮中心沒有發布「三級警戒」，也放寬學校停課標準，但各縣市政府仍舊從嚴處理，林小姐工作的學校近一個月來幾乎全面停課，導致林小姐瞬間0收入。

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「我還有4個孩子要養，老公從事清潔工作，受到疫情影響也幾乎沒班可上，什麼錢都不敢花，但總不能餓肚子啊，所以我絞盡腦汁節省伙食費。」林小姐為了增加收入，這段時間趁著孩子還在睡覺，凌晨3點便到早餐店打工，早上8點匆忙打卡下班，趕在老公出門前回去照顧孩子。

林小姐思索，到早餐店打工除了能多賺一點錢，下班時還能打包前一天沒賣完的麵包帶回家，等於還能省下一筆伙食費。「我把這些麵包全都冷凍起來，一家人的早餐跟點心就不再另外花錢買，我會盡量變化不同的吃法，免得吃膩，幸好孩子們還算好養，沒有抱怨過。」

至於蔬果、肉類，林小姐則鎖定傳統市場收攤時段搶貨，「我通常都是中午12點才去搶尾貨，這時候攤販只想清空檯面，不想花時間跟力氣再載回貨物，所以都會有出清價！」

林小姐最近就用80元買回一大袋芒果，如果是正常時間可能要價近200元；原本一顆35元的青花菜，她竟然用50元就買了3小顆，讓林小姐直呼「賺到」！

她透露，如果遇到下雨天，她更會鬥志高昂，而且會稍微早一點去市場，因為雨天時市場的客人比較少，攤販可能會比較早收攤，所以要早點到，但出清價往往會更便宜，所以是大肆採買的好時機。

疫情爆發，也影響許多人的生計，例如居家清潔、飯店等從業人員，一旦沒上班就領不到薪水。（圖／方萬民攝）

▲疫情爆發，也影響許多人的生計，例如居家清潔、飯店等從業人員，一旦沒上班就領不到薪水。

不過，最近她手頭更緊了，因為她的4個孩子接連確診了。「最小的孩子只有1歲半，我嚇到直接衝台大急診，幸好他們都只是輕症，但我就必須隔離在家，連打工都沒辦法。」

沒想到孩子即將解除隔離，卻換成林小姐跟老公出現症狀，快篩後兩人果然都是陽性，但夫妻倆選擇自行隔離7天，不往上通報。「老公再不出門工作，就真的沒錢了！家就要垮了！」林小姐說，老公也是有上班才有薪水，因為要進客人家打掃，公司規定確診後至少要2周後才能上班，「我們都有快篩，確定陰性才出門！」林小姐萬般無奈地說。

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