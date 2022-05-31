　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

▲美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）、中國國務委員兼國防部長魏鳳和。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）

▲美中國防部長預計在新加坡會面。（左圖／達志影像／美聯社／右圖／翻攝自國防部官網）  

文／中央社記者尹俊傑紐約30日專電

華爾街日報引述知情人士說法報導，美國總統拜登表態願在中國對台動武時軍事介入後，美中安排雙方國防部長6月在新加坡香格里拉對話場邊當面對話即將定案。

第19屆香格里拉對話（Shangri-La Dialogue）預定6月10日至12日舉行，美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）曾說將赴新加坡出席。中國尚未宣布國防部長魏鳳和是否與會，但知情人士表示，魏鳳和打算親自參加。

報導提到，國防部長與其他官員常在香格里拉對話前及舉行期間私下會面。美中為台灣而緊張加劇之際，奧斯汀與魏鳳和會面將別具意義。

拜登上週訪問日本期間被媒體問及是否願在台海衝突時軍事介入保衛台灣時回答「是的」，並說「那是我們做過的承諾」。他事後澄清美方未放棄對台長期奉行的「戰略模糊」，北京仍表達不滿，並宣稱近期在台灣周邊海空域軍演是對「美台勾連活動」發出警告。

魏鳳和2018年3月晉升中國國務委員兼任國防部長，隔年6月在香格里拉對話期間與時任美國代理防長夏納翰（Patrick Shanahan）會談。過去兩年，這項英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦的活動受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而取消。

知情人士說，奧斯汀與魏鳳和當面對話尚未敲定，計畫仍可能生變。

今年4月，奧斯汀與魏鳳和首度通話。根據五角大廈記述，兩人通話時討論美中防務關係、區域安全議題及俄羅斯入侵烏克蘭。

中國國防部對話紀要略微不同，提到魏鳳和向奧斯汀說「台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整」。

美中國防部長上次當面接觸是2019年11月，魏鳳和在泰國曼谷會見時任美國國防部長艾斯培（Mark Esper）。

奧斯汀5月稍早告訴聯邦參議院撥款委員會，他期待在新加坡與魏鳳和碰面，希望兩人當面接觸有助於區域安全穩定，「我們都意識到對話和維持管道暢通的重要性」。

報導寫道，美中軍事官員多次運用香格里拉對話場合緩和緊張氣氛。2018年，魏鳳和藉這項亞洲安全峰會見到時任美國國防部長馬提斯（Jim Mattis），邀請他訪問北京。馬提斯數週後赴北京會見魏鳳和及中國國家主席習近平，中國國防部形容此訪取得「積極的、建設性的成果」。

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

►限時1天！Her森森保健加碼回饋10% LINE POINTS，回饋上限200！

ET快訊
快訊／AT-3教練機「起飛5分鐘」墜毀岡山　中尉徐大鈞殉職
4寶媽確診不通報！瞬間0收入「打零工苦撐」：再隔離家就垮了
快訊／AT-3教練機高雄岡山墜機！　飛行官確認死亡
在上海超黑暗！英國妹追來台灣找「他」　結局曝光
時薪625元！醫院徵「康復者照顧確診者」　打工族瘋搶
李妍憬「被激拍AV」打賭真相曝光！爆獻身天價　導演揭2現實問
微積分名師找「金髮AV女優」當板擦妹　驚人背景曝光
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

猴痘疑再攻入一國！　巴西2起疑似病例調查中

歐盟要援烏3000億元！　幫助烏克蘭重建

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

世衛：猴痘大流行不太可能　一些國家開始提供疫苗

歐盟同意對俄第6輪制裁！　年底前切斷俄90%石油進口

烏官員：俄軍為恢復馬力波供水　挖平民屍體亂丟超市任其腐爛

北韓單日新增發燒個案回至10萬以下　無新增死亡病例

烏軍士兵獨守壕溝　抵抗整隊親俄民兵！陣亡最後身影曝光

應對俄羅斯威脅　 德撥3.1兆元重整軍備

拜登願軍事保台　美專家：華府應盡快協同日本等盟友行動

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

暴雨天「在河裡等公車」　水淹過鞋→沉浸式回家

許藍方「沒遇過理想的GG」　陶晶瑩喊話全台男人挑戰！

店家不滿被報號聲嚇到　怒嗆外送員：大聲什麼

亞歷媽全家出遊「2小孩自己睡一間」！ 收大量私訊：原來很多家長想法不太一樣

猴痘疑再攻入一國！　巴西2起疑似病例調查中

歐盟要援烏3000億元！　幫助烏克蘭重建

拜登表態願軍事保台後　美中防長6月擬當面對話

世衛：猴痘大流行不太可能　一些國家開始提供疫苗

歐盟同意對俄第6輪制裁！　年底前切斷俄90%石油進口

烏官員：俄軍為恢復馬力波供水　挖平民屍體亂丟超市任其腐爛

北韓單日新增發燒個案回至10萬以下　無新增死亡病例

烏軍士兵獨守壕溝　抵抗整隊親俄民兵！陣亡最後身影曝光

應對俄羅斯威脅　 德撥3.1兆元重整軍備

拜登願軍事保台　美專家：華府應盡快協同日本等盟友行動

快訊／AT-3教練機「起飛5分鐘」墜毀岡山　中尉徐大鈞殉職

台股短線獲利了結下跌逾70點！指數跌破16600關卡　台積電力守540元

看監視器找嘸愛犬！　找半天「半張狗臉」疑惑盯鏡：妳在幹嘛？

台中午夜騎樓大火　20輛汽機車燒毀救出7人

疫情看清一段婚姻！3歲兒確診　老公全怪她：自己要上班把兒推火坑

猴痘疑再攻入一國！　巴西2起疑似病例調查中

共機30架次擾我空域「今年次高」　當晚美參議員達克沃絲訪團抵台

綠血希望！　坦圖創NBA史上最年輕季後賽神紀錄

綠茶廢渣竟成包裝盒、多啦A夢補充瓶好可愛！「綠色美妝」不無聊

醬油瓶「黴菌爆發照」讓1.4萬人崩潰　店家124字道歉

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

國際熱門新聞

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

禁停告示沒用！屋主貼這4字直接見效

烏軍士兵獨守壕溝斷後！　陣亡最後身影曝光

中共犯台　9成日人：政府應準備

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

馬克宏證實法國記者命喪烏克蘭

普丁：俄願為烏克蘭港口穀物輸出提供便利

伊朗樓塌增至31死　數百人聚會哀悼、多地爆抗議

烏控俄軍為恢復馬力波供水　挖平民屍體亂丟超市

拜登願軍事保台　美專家籲華府協同盟友行動

拜登：習近平斷言民主無以為繼　專制將主宰世界

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

應對俄羅斯威脅　 德撥3.1兆元重整軍備

尼泊爾客機失事22人罹難　已尋獲21具遺體

更多熱門

相關新聞

拜登願軍事保台　美專家籲華府協同盟友行動

拜登願軍事保台　美專家籲華府協同盟友行動

美國總統拜登上週表態願在中國對台動武時軍事介入。美方智庫專家說，討論拜登是否失言意義不大，重點是確保美國有能力協防台灣，與日本等盟友協同行動是當務之急。

納諾攜北醫開發「口腔噴霧」獲美FDA認證　捐萬份守護學齡前兒童

納諾攜北醫開發「口腔噴霧」獲美FDA認證　捐萬份守護學齡前兒童

快訊／友台參議員達克沃絲率團抵台　外交部：彰顯美對台支持堅若磐石

快訊／友台參議員達克沃絲率團抵台　外交部：彰顯美對台支持堅若磐石

拜登：習近平斷言民主無以為繼　專制將主宰世界

拜登：習近平斷言民主無以為繼　專制將主宰世界

德州槍手射祖母臉　她恐再也不能說話

德州槍手射祖母臉　她恐再也不能說話

關鍵字：

華爾街日報美國拜登台灣北美要聞中國

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新北2歲童「消失的81分鐘」亡　爸深夜回應了

S媽哽咽批汪小菲：少說缺德話！　「大S吃藥真相」藏洋蔥

汪小菲偷改聲明刪掉1字　陸網力挺大S

撞藍寶堅尼竟免賠！騎士：下次撞保時捷

女友被好友性侵　他大怒撂人砸店

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

追郭彥均源頭「徐芳麗」遭打臉　吳子嘉：民進黨老招了

汪小菲爆大S吃禁藥　網洗版黑人：打他

確診隔離7天仍快篩陽　醫指「別擔心」原因曝

天虹副總撞死人水很深！刑事局副局長認了自請處分

這指標曝　醫：等好久、看了很高興！ 點名5縣市往下

資產全存股「年賺250萬」　友聽1句話驚呆

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

桃園男車禍被打3分鐘全身傷　竟是爸爸設局

他偷看女友LINE　發現被劈腿學長

更多

最夯影音

更多
王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎

王心凌《愛你》聽間奏就秒答對！　這些歌曲你都聽過嗎
IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

IU坎城紅毯遭法國網紅大力撞肩！　她2度道歉「想幫妳化妝」遭酸爆

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

中和2歲童爸爸首出面！　淚批：81分鐘發生什麼

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

球迷場邊高喊「打假球」！　中職祕書長楊清瓏：已提告

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

《黑幫少爺》一早就硬硬der　保鑣狂挑逗...欠少爺修理>///

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面