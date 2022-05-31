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歐盟同意對俄第6輪制裁！　年底前切斷俄90%石油進口

▲▼歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）。（圖／路透）

▲歐洲議會主席米歇爾宣布，歐盟同意對俄展開第6輪制裁。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基30日呼籲歐盟，應停止內部「爭執」，否則將對莫斯科有利，並要求歐盟對俄羅斯展開新一輪制裁。歐洲議會歐洲議會主席米歇爾（Charles Michel）當天稍後表示，歐盟已同意對俄羅斯石油進行部分禁運。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）表示，歐盟「原則上」同意第6輪制裁，年底前將有效減少90%俄羅斯進口石油。

CNN報導，歐盟各國領導人30日齊聚布魯塞爾展開峰會，對俄羅斯第6輪制裁進行討論。米歇爾在晚間透過推特發文公布，「歐盟已同意禁運俄羅斯石油。這項協議立刻涵括超過3分之2的俄國進口石油，切斷俄國戰爭機器的一大部分經費來源。」

▲▼歐盟執行委員會（EU Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。（圖／路透）

▲根據歐盟執行委員會主席范德賴恩所說，到年底歐盟進口俄羅斯石油占比只會剩10％。（圖／路透）

米歇爾指出，第6輪制裁除了部分石油禁運，還有其他重拳措施，包括阻斷俄羅斯最大銀行俄羅斯聯邦儲備銀行（Sberbank）的金流、將另外3家俄國國營廣播公司禁播，並對在烏克蘭犯下戰爭罪的有關個人進行制裁。歐盟領導人將會於今（31日）再次會面，討論如何集體回應俄國侵略烏克蘭。

澤倫斯基透過視訊在歐盟高峰會中發表演說，呼籲歐盟停止一切爭執，重新團結起來通過對俄的新一輪制裁，否則將是對俄羅斯有利。此前匈牙利堅持反對對俄羅斯實施石油禁運。澤倫斯基表示，歐盟內部加強團結是對抗俄羅斯的唯一有效方法。

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