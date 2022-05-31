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烏官員：俄軍為恢復馬力波供水　挖平民屍體亂丟超市任其腐爛

▲馬力波一家超市堆滿屍體。（圖／翻攝自Telegram）  

▲馬力波一家超市堆滿屍體。（圖／翻攝自Telegram）

記者張靖榕、陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部港市馬力波在砲火猛轟之下幾乎淪為廢墟，現已落入俄軍控制。烏國官員公開當地恐怖景象，只見一家超市地板上堆滿一具具屍體，原來俄軍竟為了恢復供水而挖開墳墓，將墓中的屍體隨意丟棄在超市內，不僅殘忍，也增加傳染病爆發的風險。

根據《烏克蘭國家通訊社》（Ukrinform），馬力波市長顧問安德里尤先科（Petro Andryushchenko）29日在Telegram指控，俄軍將奧伯雷日尼區（Levoberezhny）的Schiriy Kum超市當成「棄屍場」，將死者遺體棄置於此，任其腐爛。照片中可見，超市收銀台旁堆疊至少二排屍體，死者的衣物散落地面，超市內也一片狼藉。

安德里尤先科說明，俄軍為了恢復當地水源供應而挖開部份死者墳墓，還有一些死者是從墓地被水沖出，而他們的屍體都被俄軍運至超市，「像垃圾一樣丟棄」，且埋屍工人和臨時停屍間的電力嚴重短缺，這些狀況都使馬力波爆發流行病的風險升高。

《基輔獨立報》記者拉帕蒂娜（Anastasiia Lapatina）也分享照片並指出，「這是馬力波，烏克蘭人的屍體在超市腐爛，死亡人數多到就算有亂葬崗和移動火葬場，也無法埋葬他們」，殘忍景象在社群媒體上受到高度關注。

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