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朱學恒直播又翻車！斗內「加倍捐」吸乾他　四叉貓貼明細酸：我3倍

記者葉國吏／綜合報導　

宅神朱學恒因被批踢踢名人「四叉貓」指名開直播賺斗內，朱學恒反擊表示收到多少就加碼捐出，沒想到昨晚直播就再度翻車。四叉貓對此也公開他的YT頻道斗內金額明細，直言要他捐三倍也沒問題。

▲▼朱學恒直播。（圖／翻攝YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

▲朱學恒跟黃暐瀚直播。（圖／翻攝YouTube／朱學恒的阿宅萬事通事務所）

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朱學恒30日晚間跟資深媒體人黃暐瀚連線直播，直言網路有側翼、塔綠班對他收到的2萬多網友贊助有不滿，直接嗆「他們說2萬多很多，吃人血饅頭！X！這些人士沒看過錢？2萬多叫很多嗎？」並宣布，今天只要收到多少斗內就加倍捐給護理師工會。

結果在30分鐘的直播內，朱學恒粗估收到42萬斗內，也就是說他應該要捐出至少82萬台幣。他最後自嘲說「翻車就翻車」、「以後節目可能沒辦法舉行了，我已經沒錢了。」

▲▼四叉貓。（圖／翻攝臉書）

▲四叉貓酸朱學恒，表自己可以捐三倍。（圖／翻攝臉書）

另外，批踢踢名人四叉貓得知他要加碼捐出斗內，他也公布自己的YT頻道斗內明細，酸朱學恒「才捐一集也太小家子氣了吧，我的YT頻道創帳號至今收到的所有抖內金，全部翻兩倍捐出去做公益都沒問題。」結果仔細看他的斗內明細，其實才7筆、總金額747元，加倍金額為1794元，四叉貓還說「翻三倍捐也沒問題，朱學恒要跟嗎？」

 

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