機車族號召「騎上忠孝西路」搶路權　7千人讚爆

▲台北車站前忠孝西路禁行機車。（圖／記者李毓康攝）



記者崔子柔／綜合報導

台北車站前的「忠孝西路」禁行機車，不少外地人會誤闖被開單，也有本地人覺得要特別繞路很麻煩，台灣機車路權促進會（機促會）昨（30）日就發文號召，在7/9騎上忠孝西路，貼文目前已超過7千人按讚。

「BJ4，時間留下來就對了」機促會昨天在臉書粉專PO出號召消息，並稱相關資訊將逐日公布，不少網友就留言表示，「從忠孝東要上忠孝橋，偏偏就卡在短短的忠孝西路上，還要繞路，簡直莫名其妙」、「我相信初次來到台北的人都可能曾經誤入」、「剛拿到駕照第一張罰單也是騎機車到忠孝西路」、「我人生第一張罰單」、「國外的朋友問說為何這段路不給機車走？我真的不曉得從何說起」。

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▲機促會號召活動。（圖／翻攝自Facebook）



根據《自由時報》報導，台北市交通管制工程處曾表示，他們評估若開放機車通行該路段，經模擬計算後發現，進城速度將跌破時速10公里，且一旦開放預估將有30％的車流轉移至忠孝西路，因此決定維持禁行。

機促會為抗議機車待轉不合理政策，2020年11月20日發起「待轉大富翁」抗議行動，造成台北市鄭州路、塔城街口交通癱瘓，並稱同年12月18日晚間6時至8時30分將突襲「板橋耶誕城」，讓海山警分局備好65名警力嚴陣以待，不過機促會與市府取得共識後行動急踩剎車，以定點宣講方式取代大富翁。

▼台北市「待轉大富翁」。（圖／記者邱中岳攝）

