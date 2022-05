烏軍士兵獨守壕溝　抵抗整隊親俄民兵！陣亡最後身影曝光

Intense footage of trench warfare in the east of Ukraine - russian invaders attempt to storm Ukrainian trench, Ukrainian defender is pinned, but continues to hold off the onslaught. Multiple hand grenades throws and close combat ensue. pic.twitter.com/QRqbdHkJYu

記者張靖榕/綜合外電報導

俄軍近日再烏東改善進攻計劃,在具戰略性的北頓內茨克(Severodonetsk)和利西昌斯克(Lysychansk)與烏軍發生激戰。一名烏軍弟兄在部隊撤退之際,自願留下拖慢親俄民兵的進攻步調,他在壕溝裡與敵軍近距離對戰的最後身影,被無人機清楚拍下,最後不幸被手榴彈砲擊英勇陣亡。

▲烏軍士兵一人抗擊整隊親俄民兵,激戰中陣亡 。(圖/翻攝推特「@walter_report」)

《每日郵報》報導,由於烏東前線發生膠著戰,俄軍與烏東親俄民兵推進時,必須逐一收復烏軍挖出的壕溝,一隊親俄民兵在新托什基夫西克(Novotoshkivske)沿著壕溝進攻,先擊斃一名烏軍後,迫使烏軍部隊後撤。

一名烏軍弟兄自願斷後,獨自抗擊親俄民兵,為其他弟兄後撤爭取時間。無人機畫面顯示,起初該名烏軍士兵持步槍抗擊親俄民兵,迫使對方退進壕溝內凹處,接著幾次來回與對方駁火。

親俄民兵隨即改採手榴彈砲擊方式,不斷朝烏軍士兵的壕溝裡扔手榴彈。大部分的手榴彈扔偏,在平地或是附近壕溝爆炸,其中一枚雖然掉進烏軍士兵的壕溝裡,但他立刻撿起往回丟。最後隨著砲擊愈來愈密集,烏軍士兵疑似因遭後方爆破碎片擊中癱倒在地上,另一枚手榴彈掉入他的壕溝,下一秒將他炸死。

#Ukraine : the Russian invasion force captured the village of Novotoshkivske in #Luhansk. But as you can see, they had to destroy the town in order to seize it. pic.twitter.com/Wyu4C2yc4l