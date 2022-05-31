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中共若犯台　9成日本人認為：日本政府要有預先準備

日本海上自衛隊最大的護衛艦「加賀號」（JS Kaga, DDH-184）授旗儀式（圖／路透社）

▲超過9成的日本民眾認為，日本應針對中國造成台灣有事（台灣遇緊急狀況，意味中共犯台）做準備。（圖／路透社）

文／中央社

日本最新的民調顯示，逾9成日本民眾認為，日本應針對中國造成台灣有事（台灣遇緊急狀況，意味中共犯台）做準備（法令整備等因應之道），僅4%的日本民眾認為不需要。此外，6成民眾贊成日本應保有反擊能力。

日本經濟新聞針對18歲以上的成人，在5月27至29日進行民調。民眾被問及對於中國造成台灣有事，日本是否應做準備一事，回答「應在現行的法律範圍盡可能做準備」者占50%、回答「包括修法在內，應提高應對力」者占41%。

值得注意的是，以上兩項合計，共91%的日本民眾認為日本應對台灣有事做準備。

報導指出，中國目標統一台灣，美國軍方內部有人認為2027年之前，中國可能武力犯台。台灣有事之際，日本將根據安全保障關連法（相關法令）行動。

今年2月俄羅斯侵略烏克蘭之前，俄軍在邊境集結戰力。以此推論，如果台灣有事的話，在兩岸衝突的先前階段，美中很可能派兵到周邊地區。

日本前自衛隊司令官香田洋二指出，日本是美軍的據點，但是目前日本還沒制訂美軍平時在日本進行儲備補給、燃料、彈藥補給等的相關法令。

另外，日本執政黨自由民主黨主張，為了提升嚇阻力，日本應保有對敵方飛彈發射基地、攻擊敵方指揮統治機能的「反擊能力」。首相岸田文雄也在國會言及此事。日經民調顯示，贊成日本擁有「反擊能力」的民眾占60%、反對者占30%。

自民黨主張將國防費用由國內生產毛額（GDP）的1%提升到2%以上。民調顯示，對此表示贊成者占56%、反對者占31%。

民調也顯示，岸田內閣的支持率66%，創2021年10月上台執政以來最高紀錄。上次於今年4月所做的民調為64%。這次民調，回答不支持岸田內閣的民眾為23%。

岸田5月23日與來訪的美國總統拜登在東京舉行高峰會，這場峰會被認為是劍指中國，美日要提升嚇阻力。日經民調顯示，對這場峰會，表示肯定者占61%、不肯定者占21%。

俄羅斯侵略烏克蘭，日本政府採取一些包括制裁在內的因應措施。日經民調顯示，對此表示肯定者占69%，比4月進行的民調高出7個百分點。

報導說，5月23日的日美印澳「四方安全對話」（Quad），會議結束後發表有關印太地區和平穩定的聯合聲明，內容記載疫情逐漸穩定、要致力外交及安全保障等，可能是這些作法使日本民眾提高對岸田內閣的支持率。

民調顯示，日本民眾認為岸田內閣應優先處理的政策是「景氣復甦」（40%）。

在政黨支持率方面，自民黨51%（4月民調48%）、最大在野黨立憲民主黨7%（同7%）、日本維新會6%（前次為7%）。

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