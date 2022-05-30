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拜登：習近平斷言「民主無以為繼」　21世紀專制將主宰世界

▲▼拜習會。（圖／達志影像／美聯社）

▲拜登表示，習近平曾告訴他「民主無以為繼，21世紀專制將主宰世界」。（圖／達志影像／美聯社） 

記者林彥臣／綜合報導

美國總統拜登表示，在勝選當天習近平致電告訴他，在21世紀民主無以為繼，專制將主在世界。但拜登也重申，他深信民主終將戰勝猶如中國與俄羅斯這般的獨裁國家。

根據美國新聞週刊（Newsweek）27日報導，拜登向美國海軍軍官學校（U.S. Naval Academy）畢業生發表演說指出，「我們正經歷專制與民主的全球對抗」。

拜登指出，他與習近平會面的次數，比起其他世界領導人都多，勝選當天接到習近平的致電提及過去對他說過許多次的話，「在21世紀民主無以為繼，專制將主宰世界為什麼？局勢驟變，民主需要花時間凝聚共識，但你沒時間了」。

報導指出，拜登和習近平在外交政策上，經常難以達成一致意見，這位美國領導人支持民主，而中國領導人則提倡專制。

拜登當天也重申，他深信民主終將戰勝猶如中國與俄羅斯這般的獨裁國家。

▲▼俄羅斯總統普丁今天在莫斯科紅場發表勝利日閱兵演說。（圖／路透）

▲拜登舉例，俄羅斯總統普丁侵略烏克蘭，反而使歐洲北約化。（圖／路透）

拜登以烏克蘭為例佐證他的論點，俄羅斯總統普丁意圖使全歐洲芬蘭化，迫使各國保持中立，但實際上普丁之舉反使歐洲「北約化」。

拜登告訴今年的海軍官校畢業生，「習近平錯了，在座的各位，當你們航向這個世界時，將不僅以身為美軍一分子為榮，你們還將是我們民主體制的代表與捍衛者」。

拜登強調，「聽起來有點老套，但實際上這就是我們的民主，這也就是為何你們宣示並非對我也就是你們的三軍統帥或任何政治領袖，而是對美國憲法，我們國家對你們寄予厚望」。

拜登說，「美國不僅憑藉國力展現影響力，更是憑藉著以身作則產生影響力，想想為甚麼大多數的國家願意支持我們」。

拜登告訴在場畢業生，「你們可運用的最強力工具，就是我們無與倫比的全球盟友關係，以及我們夥伴關係的力量」。

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