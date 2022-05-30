14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

▲ 少女14歲時遭到7名高中生輪流性侵。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／編譯

南韓忠清南道2019年發生一起離譜事件，一名14歲少女在一名男性友人邀約之下前往參加一場生日派對，在場7名男子卻聯手設局，對她加以性侵，還猜拳決定順序，接連施以暴行，令原本就受憂鬱、情緒障礙所苦的少女飽受折磨。犯人二審判決即將出爐，也令這起案件再度引發關注。

根據《紐西斯新聞社》，這起事件發生於忠清南道牙山市，7名高中男學生2019年2月15日在一家酒吧慶祝生日，其中一名19歲高中生A男決定邀請14歲的國中生B女同樂，7男1女於是聚集在其中一名男學生家中續攤，這時A男卻向友人提議與B女發生關係，而在場所有人皆表示同意。

他們先要求B女進到房間，再讓壽星第一個與她發生關係，接下來的順序則用猜拳決定。A男當時還向友人保證，「就算和她做愛，她也不會報警」，其中一名犯人C男更拍下性侵過程，並拿給友人看。

B女自2017年6月便深受憂鬱障礙、躁鬱症所苦，曾反覆住院治療，且受害當時是離家出走的狀態，認識A男後對他十分依賴，沒想到卻在接到他的電話赴約後遭人毒手，且這段恐怖經歷直到1年多後，B女的老師看見她的日記後才曝光。

B女的日記清楚寫下受害當時的情緒、對犯人的怨恨和恐懼，而警方著手調查後，C男還曾找上她，要求她說出當時是合意性交。且他們開始接受調查後曾意圖串供，破壞手機以湮滅證據，案情曝光後震驚社會。

大田地方法院去年10月判處C男2年6個月有期徒刑，其餘6人各判1年6個月。檢方及受害人皆不服判決，提出抗訴，大田高等法院正進行審理，預計下月14日宣判。

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