　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度男星「座車遭掃射」爆血亡　警全推給幫派！粉絲怒炸：不單純

▲▼印度28歲當紅歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）於29日晚間遭不明人士槍殺。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

▲印度28歲當紅歌手29日晚間遭槍殺，一名加拿大幫派人士宣稱犯案，但案件目前仍在調查中。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度28歲流行樂歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）29日晚間在旁遮普邦曼薩縣（Mansa）遭到不明人士掃射座車，中槍身亡。警方表示，一名加拿大幫派成員聲稱對此次襲擊負責，動機疑似是出於幫派糾紛。然而，穆希瓦拉的家屬與粉絲都懷疑謀殺事件並不單純，憤而要求警方徹查到底。

▲▼印度28歲當紅歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）於29日晚間遭不明人士槍殺。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

▲穆希瓦拉的座車遭不明人士掃射，導致他在車內中槍爆血。

根據英國BBC、印度NDTV報導，案發當時，穆希瓦拉和他的2名好友正開車前往旁遮普邦村莊「Jawahar Ke」，途中車輛遭到子彈掃射，穆希瓦拉被發現倒在座位上，血流如注，緊急送醫後仍被宣佈死亡，另外2人也受傷。警方懷疑這次事件可能是一場幫派集團犯罪。

旁遮普邦警察局長巴瓦拉（VK Bhawra）表示，一名加拿大幫派成員聲稱對此次襲擊負責，且穆希瓦拉的經紀人沙甘普利特（Shaganpreet）疑與去年另一場謀殺案有關，而這次似乎是對當時謀殺案的報復行動。不過，死者家屬指責警方，在未經適當調查的情況下，就輕易斷定是幫派糾紛，還要求巴瓦拉出面道歉，許多粉絲也難以接受。

▲▼印度28歲當紅歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）於29日晚間遭不明人士槍殺。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

▲穆希瓦拉原本有4名貼身安保人員，但旁遮普當局下令縮減人力後，他隔天隨即被槍殺。

爭議之下，旁遮普邦首長曼恩（Bhagwant Mann）下令由一名高等法院法官領導進行調查，並要求巴瓦拉發聲明澄清。值得注意的是，在謀殺案的前一天，旁遮普邦以「打擊特權文化」為由，撤回了424名安保人員，原本被指派保護穆希瓦拉的突擊隊員從4人縮減至2人，但他遇襲時，身邊卻沒有半名安保人員。

穆希瓦拉出生於1993年6月11日，來自曼薩縣附近的木薩村（Moosa），本名為Shubhdeep Singh Sidhu，過去數年來發行的幾首熱門歌曲廣受歡迎，在IG上擁有820萬粉絲追蹤，YouTube頻道訂閱更是高達1100萬，去年底加入政黨後，今年首次挑戰議會選舉，但最終敗選。

▲▼印度28歲當紅歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）於29日晚間遭不明人士槍殺。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

▲穆希瓦拉是旁遮普邦最有名的藝人之一。

然而，穆希瓦拉也是充滿爭議性的人物，2020年5月曾在新冠疫情封鎖期間在射擊場使用AK-47步槍而遭到拘留，又曾因涉嫌在歌曲《Sanju》中宣揚暴力、槍枝文化被警方起訴。他在29歲生日前夕離世，震驚了印度國內外粉絲，尤其是加拿大的旁遮普僑民粉絲，社交媒體遍佈著為死者哀悼的文章內容，許多人還要求政府為穆希瓦拉伸張正義。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分
確診隔天狂吐血　她打過3劑疫苗住進加護病房
蔡允潔閃婚！衝診所凍卵遭診斷「卵巢衰退」當場淚崩
5000萬資產全存股「年賺250萬」　好友聽1句話驚呆：都財
獨／天選之人影片曝！電線鎖喉又躲過機車爆頭　女騎士連閃2死神
快訊／台南70年老店「宣布歇業」　網大喊不捨
快訊／國民黨徵召徐志榮參選苗栗縣長　劉政鴻任競選總幹事
確診喉嚨痛吃不下　她狂嗑「1包神級零食」：超商就有賣！
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

印度男星「座車遭掃射」爆血亡　警全推給幫派！粉絲怒炸：不單純

「禁止停車」告示完全沒用！屋主貼這4個字直接見效　違停全消失

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

印度男星「座車遭掃射」爆血亡　警全推給幫派！粉絲怒炸：不單純

「禁止停車」告示完全沒用！屋主貼這4個字直接見效　違停全消失

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

天虹副總撞死人「水很深」！刑事局副局長認了　傍晚自請處分

台積電「重返550」訊號來了？　這買盤創近2個月單日最大量

零件製造商前負責人欠稅336萬元拒繳　行政執行聲請管收獲准

2則境外假訊息遭揭　民進黨：在野黨別見獵心喜拖垮台灣

切出動物健康員工餐！　保育員職人精神創「雲流劍法」曝用刀秘訣

唾液快篩又來了！7-11、康是美全台6400家門市明晚開賣

立院修法放寬公務員限制　銓敘部澄清：絕非假日可以兼職

常常懶到不想動是「隱性疲勞」徵兆　做一件事就能紓解

根本人間清醒！楊丞琳：不要害怕改變，你不做怎麼知道自己做不做得到

被指天虹副總撞死人「特權影武者」　雲林警局長悍回：再亂講就告

地震突襲！老公秒醒護妻逃離屋　網讚：最閃的影片...嫁對人了！

國際熱門新聞

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

英媒爆：普丁可能已病死

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

俄兵對烏克蘭無人機比中指　下秒被轟爛

尼泊爾22人客機解體斷成多截　現場曝光

澤倫斯基首次　在基輔外地區現身

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

澤倫斯基罕見開除國安局高官　曝俄軍主要目標

狗養了1年　女童突然被聖伯納犬撕裂嘴唇

伊拉克爆上百例「出血傳染病」　患者流鼻血到斷氣

澤倫斯基才到訪　哈爾科夫傳爆炸

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

更多熱門

相關新聞

懷疑男友外遇　女找5男集體性侵小三

懷疑男友外遇　女找5男集體性侵小三

印度海德拉巴女子加亞特里(Gayatri)，因為懷疑同居男友在外面有小三，竟然聘請5名男子去性侵對方。受害女子被騙進屋內，立即遭到5名男子綁住手腳，並用布堵住嘴後性侵，後來好不容易逃離現場，在父母陪同下報案。

腰部長出手腳　女童4手4腳畫面瘋傳

腰部長出手腳　女童4手4腳畫面瘋傳

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

美中對抗、烏俄戰爭　逆全球化成形

洞房夜發現老公不舉　人妻慘被婆家勒索

洞房夜發現老公不舉　人妻慘被婆家勒索

女自家後院失蹤　遺體被鱷魚啃一半

女自家後院失蹤　遺體被鱷魚啃一半

關鍵字：

印度歌手死亡男星謀殺幫派糾紛

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

鄭欣宜「今天35歲了」正式繼承亡母2.3億遺產

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

即／夫妻確診居隔！爭吵竟持刀互砍　妻倒血泊慘死

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面