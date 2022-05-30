印度男星「座車遭掃射」爆血亡　警全推給幫派！粉絲怒炸：不單純

▲印度28歲當紅歌手29日晚間遭槍殺，一名加拿大幫派人士宣稱犯案，但案件目前仍在調查中。（圖／翻攝自IG／sidhu_moosewala）

記者張寧倢／綜合外電報導

印度28歲流行樂歌手穆希瓦拉（Sidhu Moose Wala）29日晚間在旁遮普邦曼薩縣（Mansa）遭到不明人士掃射座車，中槍身亡。警方表示，一名加拿大幫派成員聲稱對此次襲擊負責，動機疑似是出於幫派糾紛。然而，穆希瓦拉的家屬與粉絲都懷疑謀殺事件並不單純，憤而要求警方徹查到底。

▲穆希瓦拉的座車遭不明人士掃射，導致他在車內中槍爆血。

根據英國BBC、印度NDTV報導，案發當時，穆希瓦拉和他的2名好友正開車前往旁遮普邦村莊「Jawahar Ke」，途中車輛遭到子彈掃射，穆希瓦拉被發現倒在座位上，血流如注，緊急送醫後仍被宣佈死亡，另外2人也受傷。警方懷疑這次事件可能是一場幫派集團犯罪。

旁遮普邦警察局長巴瓦拉（VK Bhawra）表示，一名加拿大幫派成員聲稱對此次襲擊負責，且穆希瓦拉的經紀人沙甘普利特（Shaganpreet）疑與去年另一場謀殺案有關，而這次似乎是對當時謀殺案的報復行動。不過，死者家屬指責警方，在未經適當調查的情況下，就輕易斷定是幫派糾紛，還要求巴瓦拉出面道歉，許多粉絲也難以接受。

▲穆希瓦拉原本有4名貼身安保人員，但旁遮普當局下令縮減人力後，他隔天隨即被槍殺。

爭議之下，旁遮普邦首長曼恩（Bhagwant Mann）下令由一名高等法院法官領導進行調查，並要求巴瓦拉發聲明澄清。值得注意的是，在謀殺案的前一天，旁遮普邦以「打擊特權文化」為由，撤回了424名安保人員，原本被指派保護穆希瓦拉的突擊隊員從4人縮減至2人，但他遇襲時，身邊卻沒有半名安保人員。

穆希瓦拉出生於1993年6月11日，來自曼薩縣附近的木薩村（Moosa），本名為Shubhdeep Singh Sidhu，過去數年來發行的幾首熱門歌曲廣受歡迎，在IG上擁有820萬粉絲追蹤，YouTube頻道訂閱更是高達1100萬，去年底加入政黨後，今年首次挑戰議會選舉，但最終敗選。

▲穆希瓦拉是旁遮普邦最有名的藝人之一。

然而，穆希瓦拉也是充滿爭議性的人物，2020年5月曾在新冠疫情封鎖期間在射擊場使用AK-47步槍而遭到拘留，又曾因涉嫌在歌曲《Sanju》中宣揚暴力、槍枝文化被警方起訴。他在29歲生日前夕離世，震驚了印度國內外粉絲，尤其是加拿大的旁遮普僑民粉絲，社交媒體遍佈著為死者哀悼的文章內容，許多人還要求政府為穆希瓦拉伸張正義。

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