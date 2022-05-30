BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

▲日本最新研究顯示，BA.4與BA.5傳染力與致病性恐怕比BA.2還要高。（圖／取自免費圖庫Unsplash）



記者王佩翊／編譯

日本國內已陸續出現Omicron亞變種BA.4與BA.5的確診個案，而根據日本研究團隊「G2P-Japan」所發表的預印本論文指出，這2種變異株的傳染力與致病性較BA.2還要高。不僅如此，就算曾經感染BA.1或BA.2病毒，痊癒後體內抗體仍然難以完全抵抗BA.4與BA.5，也就是說重複感染Omicron的可能性更高。

根據《產經新聞》報導，日本研究團隊「G2P-Japan」26日在期刊網站「bioRxiv」發表一份預印本論文，東京大學傳染病學教授佐藤佳也是研究小組的其中一員。他表示，「BA.4與BA.5的傳染力、免疫抵抗力以及致病性都比目前主要流行的毒株BA.2還要高，因此需要提高警戒。」

在全球流行數個月的新冠變種病毒Omicron，主流毒株從BA.1逐漸替換為BA.2。然而最近世界各地卻陸續出現BA.4、BA.5以及BA.2.12.1等從BA.2衍生出來的亞變種毒株。這些新型亞變種甚至已經在南非與美國等部分國家陸續取代BA.2，成為主流毒株。

▲BA.5已在東京發生社區感染。（圖／路透）



根據團隊分析，BA.4與BA.5在南非的傳染力比BA.2還要高出1.2倍。另外，研究小組將帶有BA.4與BA.5變異特徵的病毒進行人工合成，並將其與曾經接種2劑以上疫苗且感染BA.1或BA.2的病患的血液混合，經過細胞培養後發現，血液中的抗體能夠預防BA.4與BA.5的效果，比預防感染BA.2的效果還要低2倍。

另一方面，將其與從未接種過疫苗且曾經感染BA.1或BA.2的病患的血液混合，再經過細胞培養後發現，幾乎沒有預防感染BA.4與BA.5的效果。

不僅如此，研究團隊還讓倉鼠感染這個帶有BA.4與BA.5變異特徵的人工合成病毒，但他們卻發現，比起感染BA.2的倉鼠，這些倉鼠體重減少的幅度更大，且肺部組織更容易出現大範圍的感染，也就是說其致病性比BA.2還要高。

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