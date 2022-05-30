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獨／高市衛生局23歲男墜樓亡　手機解鎖驚曝「職場霸凌」關鍵字

▲▼高雄市苓雅衛生有男子墜樓，摔落停車場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅衛生有男子墜樓，摔落停車場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市衛生局在27日驚傳一名23歲的男員工不明原因墜樓，檢方指示進行複驗，據了解，警方解開死者手機，發現他生前透過手機頻繁搜尋「職場霸凌」等相關訊息，也有跟其他友人說「他累了」，這也讓家屬認為男員工的墜樓原因不單純，是否真有涉及職場霸凌，目前還得等到相關單位進行追查。

檢方在進行初驗時調查發現，死者沒有任何投資負債還有存款，交友圈也很單純，每天回家都很規律，家屬並沒有發現異樣，所以檢方就指示在30日進行複驗，3天前發生墜樓案件時，死者手機因為加密無法打開，就在複驗這一天，死者手機也被警方成功解密，據了解死者手機當中，近期搜尋網路的關鍵字，有頻繁出現「職場霸凌」4個字，同時也發現他有跟友人透露，表示「他累了」，所以這兩項線索現在被列為偵辦重點。

▲▼高雄市苓雅衛生有男子墜樓，摔落停車場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市苓雅衛生有男子墜樓，摔落停車場。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起墜樓案件發生在27日上午，一名23歲的陳姓男員工從衛生局大樓墜樓，現場留下大片血跡，警方緊急拉起封鎖線，而死者的母親第一時間堅持要到現場了解，所以遺體也是等到母親抵達之後才進行移動，由於墜樓地點是高雄市衛生局事涉敏感，同時警方現場沒有發現遺書或是可疑跡證，僅有個人物品，所以檢察官才會裁定複驗追查死因。

墜樓案件發生之後，高雄市衛生局隨即發出新聞稿說明表示：「墜樓人員是本局食品科源頭管理股同仁，為88年次，今年4月27日普考分發報到新進人員，尚未完成公務人員基礎訓練，目前無指派特定工作職務。初步瞭解，該員目前尚在熟悉法規階段，僅上周曾隨同前往查廠熟悉業務，並無擔任防疫相關工作，也無加班紀錄，無自殺通報與精神疾病通報史」。

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