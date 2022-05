22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

▲德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」,體內擁有多達10種人格。(圖/CFP)



記者張方瑀/綜合報導

德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」,體內擁有多達10種人格,年紀最小的才4歲。受到疾病的影響,他無法認真讀書、工作,甚至是離開家門,因為每個人格都有自己想做的事。對他來說談戀愛也相當困難,因為有些人格還相當討厭他的伴侶。

現年22歲的倫納(Leonard Stöckl)住在德國慕尼黑,經醫師診斷後確定他患有罕見的「解離性身份障礙」(DID),也就是過去所稱的多重人格障礙,患者通常因為童年創傷而分裂出人格保護自己。

他體內共有10個人格,分別是4歲的克芙(Kovu)、8歲的赫克托(Hektor)、16歲的安娜(Ana)、17歲的科斯莫(Cosmo)、18歲的艾許(Ash)、19歲的傑西(Jessy)、21歲的里歐(Leo)、23歲的比利(Billy)、24歲的莉芙(Liv)和26歲的瑞德(Red)。

