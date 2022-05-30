　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

▲▼多重人格,精神疾病,霸凌。（圖／CFP）

▲德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」，體內擁有多達10種人格。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」，體內擁有多達10種人格，年紀最小的才4歲。受到疾病的影響，他無法認真讀書、工作，甚至是離開家門，因為每個人格都有自己想做的事。對他來說談戀愛也相當困難，因為有些人格還相當討厭他的伴侶。

現年22歲的倫納（Leonard Stöckl）住在德國慕尼黑，經醫師診斷後確定他患有罕見的「解離性身份障礙」（DID），也就是過去所稱的多重人格障礙，患者通常因為童年創傷而分裂出人格保護自己。

他體內共有10個人格，分別是4歲的克芙（Kovu）、8歲的赫克托（Hektor）、16歲的安娜（Ana）、17歲的科斯莫（Cosmo）、18歲的艾許（Ash）、19歲的傑西（Jessy）、21歲的里歐（Leo）、23歲的比利（Billy）、24歲的莉芙（Liv）和26歲的瑞德（Red）。

倫納把所有人格稱為自己的系統，這群身份共用著一個身體，每個不同的意識都是「一個人」或是「一個轉變」。21歲的里歐自稱是系統的主人，這意味著他是最能控制整個身體的人。他在青少年時期都能正常生活，但是在2021年6月參加升學考試時，整個狀況變得難以控制，他因為人格的切換，注意力開始無法集中，嚴重時還會失憶。

里歐今年3月到一家專門醫院進行治療，從典型的精神科到物理性的藝術治療等，最終在4月底出院前確定罹患DID。里歐解釋，對於終於能理解自己的疾病感到很開心，但他明白未來的路還很長，由於他的症狀相當嚴重，每個人格都有自己的能力和願望，所以無法出門工作，只能選擇在網路上做拍賣。

▲▼家人剪影。（圖／CFP）

▲對倫納來說，這10個人格是他的家人和最好的朋友。（圖／CFP）

里歐提到，現在他和伴侶瑪西莫（Massimo）同居，但一開始真的很困難，因為每個人格都有自己的觀點，有些甚至很討厭他的伴侶，「不過，當我們遇到困難時，這些人格就像是強大的支援，可以幫助我找到解決問題的方法，現在每個人格都和我的男友擁有各自的關係。」

根據里歐形容，人格中年紀最小的克芙，非常安靜，其他人格對他也不太了解，可能小時候受過很大的創傷；赫克托很愛去動物園；安娜患有厭食症；科斯莫是個吵鬧輕浮的少年，很容易惹麻煩；比利是保護者，總是顧著大家的安全，有時言語上會充滿攻擊性；年紀最大的瑞德則是整個系統的媽媽，會處理所有金錢和家務問題。

里歐解釋，雖然現在網路上有很多互助社團，但大部分的人對這種疾病還不了解，也很難排到專門的治療師。現在他在網路上發佈關於DID的影片，希望民眾透過真實案例了解這種疾病，而不是透過誇張的好萊塢電影。

里歐說，「雖然我現在無法任意外出，但DID也給了我們一個不斷學習的機會，我們每個人都有自己的興趣跟願望，我們可以彼此分享，如果再讓我選擇一次，我絕不會選擇沒有其他人格的生活，他們是我的家人，我最好的朋友，也是我的團隊，沒有他們我根本活不下去。」

 

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／情侶被洪水沖走！　男爬上岸報案：女友失聯
快訊／汪小菲不忍了！爆大S吃禁藥　每月花他100萬
他全家5確診「妻中重症住院」轟台大醫！　PTT創世神抓出疑點
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

Hold住姐全家4人確診！　老公「縮短4cm」崩潰…她：驗過了，夠用

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

確診隔天狂吐血　台中38歲女打過3劑疫苗住進加護病房

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉曝「2存法」計息方式

航海王還是狠賺！貨櫃3雄看2022景氣按讚　長榮直言「低點已過」

明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛　大台北等3處迎豪大雨

尤昭文／資產價格活蹦亂跳　資產管理業將面對「動物森友會」式的市場波動

議員持「飛行巧克力」曝網購毒品容易　柯文哲嚇到：哇！竟可以網購大麻

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

英媒爆：普丁可能已病死

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

澤倫斯基首次　在基輔外地區現身

尼泊爾22人客機解體斷成多截　現場曝光

俄兵對烏克蘭無人機比中指　下秒被轟爛

澤倫斯基罕見開除國安局高官　曝俄軍主要目標

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

狗養了1年　女童突然被聖伯納犬撕裂嘴唇

伊拉克爆上百例「出血傳染病」　患者流鼻血到斷氣

澤倫斯基才到訪　哈爾科夫傳爆炸

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

更多熱門

相關新聞

法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

法國總統馬克宏和德國總理蕭茲28日與俄羅斯總統普丁三方通話，兩人呼籲普丁釋放自馬立波亞速鋼鐵廠投降的2500名烏克蘭守軍，並與烏克蘭總統澤倫斯基展開直接談判。

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛照」：德軍援在路上

烏克蘭駐德大使PO「蝸牛照」：德軍援在路上

保時捷推出Taycan車系首款特仕車

保時捷推出Taycan車系首款特仕車

做什麼職業30歲前買得起雙B？

做什麼職業30歲前買得起雙B？

WHO稱猴痘疫情可控　德國速訂4萬劑疫苗

WHO稱猴痘疫情可控　德國速訂4萬劑疫苗

關鍵字：

多重人格解離性身份障礙DID德國

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面