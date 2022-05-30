22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

▲德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」，體內擁有多達10種人格。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

德國22歲男子倫納患有「解離性身份障礙」，體內擁有多達10種人格，年紀最小的才4歲。受到疾病的影響，他無法認真讀書、工作，甚至是離開家門，因為每個人格都有自己想做的事。對他來說談戀愛也相當困難，因為有些人格還相當討厭他的伴侶。

現年22歲的倫納（Leonard Stöckl）住在德國慕尼黑，經醫師診斷後確定他患有罕見的「解離性身份障礙」（DID），也就是過去所稱的多重人格障礙，患者通常因為童年創傷而分裂出人格保護自己。

他體內共有10個人格，分別是4歲的克芙（Kovu）、8歲的赫克托（Hektor）、16歲的安娜（Ana）、17歲的科斯莫（Cosmo）、18歲的艾許（Ash）、19歲的傑西（Jessy）、21歲的里歐（Leo）、23歲的比利（Billy）、24歲的莉芙（Liv）和26歲的瑞德（Red）。

Man with 10 different personalities now unable to leave house by himself https://t.co/CdJ6ekov43 — The Independent (@Independent) May 29, 2022

倫納把所有人格稱為自己的系統，這群身份共用著一個身體，每個不同的意識都是「一個人」或是「一個轉變」。21歲的里歐自稱是系統的主人，這意味著他是最能控制整個身體的人。他在青少年時期都能正常生活，但是在2021年6月參加升學考試時，整個狀況變得難以控制，他因為人格的切換，注意力開始無法集中，嚴重時還會失憶。

里歐今年3月到一家專門醫院進行治療，從典型的精神科到物理性的藝術治療等，最終在4月底出院前確定罹患DID。里歐解釋，對於終於能理解自己的疾病感到很開心，但他明白未來的路還很長，由於他的症狀相當嚴重，每個人格都有自己的能力和願望，所以無法出門工作，只能選擇在網路上做拍賣。

▲對倫納來說，這10個人格是他的家人和最好的朋友。（圖／CFP）



里歐提到，現在他和伴侶瑪西莫（Massimo）同居，但一開始真的很困難，因為每個人格都有自己的觀點，有些甚至很討厭他的伴侶，「不過，當我們遇到困難時，這些人格就像是強大的支援，可以幫助我找到解決問題的方法，現在每個人格都和我的男友擁有各自的關係。」

根據里歐形容，人格中年紀最小的克芙，非常安靜，其他人格對他也不太了解，可能小時候受過很大的創傷；赫克托很愛去動物園；安娜患有厭食症；科斯莫是個吵鬧輕浮的少年，很容易惹麻煩；比利是保護者，總是顧著大家的安全，有時言語上會充滿攻擊性；年紀最大的瑞德則是整個系統的媽媽，會處理所有金錢和家務問題。

里歐解釋，雖然現在網路上有很多互助社團，但大部分的人對這種疾病還不了解，也很難排到專門的治療師。現在他在網路上發佈關於DID的影片，希望民眾透過真實案例了解這種疾病，而不是透過誇張的好萊塢電影。

里歐說，「雖然我現在無法任意外出，但DID也給了我們一個不斷學習的機會，我們每個人都有自己的興趣跟願望，我們可以彼此分享，如果再讓我選擇一次，我絕不會選擇沒有其他人格的生活，他們是我的家人，我最好的朋友，也是我的團隊，沒有他們我根本活不下去。」