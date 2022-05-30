　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

▲▼ 美國阿拉巴馬州16歲少年羅斯（Ross McFarland）殺害父親未婚妻。（圖／Auburn Police Department）

▲ 羅斯16歲那年殺害父親的未婚妻。（圖／Auburn Police Department）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉巴馬州2019年發生一起兇殺案，一名年僅16歲的少年不滿父親在他親生母親去世不到一年內另結新歡，一氣之下開槍殺害他未來的後母。事隔2年多，這名少年23日在法庭上認罪，被判50年徒刑。

根據《每日郵報》，這起事件發生於阿拉巴馬州奧本市（Auburn），當時僅16歲的羅斯（Ross McFarland）對父親約翰（John McFarland）的未婚妻懷特（Martha Jones 'Marti' White）抱有敵意，因為二人在他母親唐娜（Donna McFarland）去世短短11個月後就訂婚，於是在2019年10月17日開槍將她殺害。

約翰是一名醫師，唐娜則是專攻微生物學的科學家。二人結縭22年間生下3個孩子，包括羅斯、艾弗里（Avery）及山繆（Samuel），但唐娜在2018年11月不幸去世，享年45歲。

66歲的懷特是一名退休教師，也是2個孩子的母親和5個孫子的祖母，2019年和約翰訂婚後，羅斯一直對她心懷不滿，因此將她殺害。當地警方趕抵現場時，懷特已經陳屍地板上，臉部有槍傷。

當局事後調查發現，約翰家中一把40S＆W口徑的手槍消失了。羅斯一名好友後來也出面作證表示，他目睹羅斯趁懷特轉頭時對她開槍，撿起彈殼後逃離現場。事發經過2年，18歲的羅斯23日承認犯下謀殺罪，被判處50年有期徒刑。

判決出爐後，懷特的女兒柴森（Elizabeth Chaisson）聲明指出，懷特將一生奉獻給最需要幫助的人，直到生命的最後一刻都在幫助有需要的孩子們，而這項判決使他們離伸張正義更近一步。約翰目前則擔任當地警長辦公室醫療中心負責人及東阿拉巴馬醫療中心急診醫師，現已再婚。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►錯過會後悔！超有質感「萬用摺疊桌」才419元

ET快訊
快訊／情侶被洪水沖走！　男爬上岸報案：女友失聯
快訊／汪小菲不忍了！爆大S吃禁藥　每月花他100萬
他全家5確診「妻中重症住院」轟台大醫！　PTT創世神抓出疑點
快訊／三峽母女9樓墜落雙亡！　5歲女童慘死
快訊／下班注意！4縣市「大雨特報」大雷雨連轟1小時
BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicro
學霸正妹變雞頭！仲介小模網紅賣淫　判決出爐
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

14歲少女赴生日趴　淪7男洩慾工具！「壽星優先」6人猜拳輪流性侵

德州槍手射祖母臉　她遭子彈擊中「牙齒全碎」恐再也不能說話

22歲男擁有10種人格！最小才4歲　談戀愛超難「他們恨我男友」

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　曾染Omicron仍會「重複感染」

「要發動大規模槍擊案」　10歲小學生亂放話被上銬！逮捕畫面曝光

世界名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男喬裝婦人突襲！狂抹奶油

親媽過世不到1年「老爸要娶新歡」　16歲弟一槍斃了後母

日本變態男師潛入女廁！女高中生脫褲抬頭　驚見手機鏡頭對準她

懷疑男友和女學生外遇　女設局邀小三作客「送5男集體性侵拍片」

Hold住姐全家4人確診！　老公「縮短4cm」崩潰…她：驗過了，夠用

柬埔寨重申「台灣是中國的一個省」　陸外交部：高度贊賞

高雄「5-11歲兒童疫苗」又來了！6／5前都有得選　今晚8點搶預約

確診隔天狂吐血　台中38歲女打過3劑疫苗住進加護病房

日本町公所千萬紓困金匯錯人！町長減薪3個月　網批：罰太輕

他在郵局存505萬放37年0利息！中華郵政打臉曝「2存法」計息方式

航海王還是狠賺！貨櫃3雄看2022景氣按讚　長榮直言「低點已過」

明天雨最多！鋒面逼近「1時段」雨最猛　大台北等3處迎豪大雨

尤昭文／資產價格活蹦亂跳　資產管理業將面對「動物森友會」式的市場波動

議員持「飛行巧克力」曝網購毒品容易　柯文哲嚇到：哇！竟可以網購大麻

雲霄飛車高空脫軌「車廂翻覆」2少年被噴飛當場摔死！

國際熱門新聞

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

英媒爆：普丁可能已病死

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

名畫「蒙娜麗莎」被砸蛋糕　怪男狂抹奶油

BA.4、BA.5更毒！傳染力比BA.2高　仍會重複感染

澤倫斯基首次　在基輔外地區現身

尼泊爾22人客機解體斷成多截　現場曝光

俄兵對烏克蘭無人機比中指　下秒被轟爛

澤倫斯基罕見開除國安局高官　曝俄軍主要目標

性實驗8年　變態爸媽強迫兒女4P拍片

狗養了1年　女童突然被聖伯納犬撕裂嘴唇

伊拉克爆上百例「出血傳染病」　患者流鼻血到斷氣

澤倫斯基才到訪　哈爾科夫傳爆炸

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

更多熱門

相關新聞

拳賽槍響觀眾逃釀踩踏　大坂直美目擊嚇壞

拳賽槍響觀眾逃釀踩踏　大坂直美目擊嚇壞

美國德州小學才剛發生大規模槍擊案，而紐約州一座體育館29日疑似傳出槍響，觀眾聽到後以為有槍手在場，立刻嚇得驚慌逃竄，甚至出現踩踏事件，讓當時也坐在觀眾席的日本網球好手大坂直美嚇得在推特大罵，「我真他x媽嚇壞了。」

美田納西州爆槍擊案！　6人中彈2人性命危急

美田納西州爆槍擊案！　6人中彈2人性命危急

拜登親訪德州　慰問校園槍擊案罹難者家屬

拜登親訪德州　慰問校園槍擊案罹難者家屬

拜登要海軍學院畢業生　確保南海航行自由

拜登要海軍學院畢業生　確保南海航行自由

德州小學血案生還者：全班沒人敢尖叫

德州小學血案生還者：全班沒人敢尖叫

關鍵字：

北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

villa強抱吊床上吻胸亂摸　色男遭2女私刑暴打

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

優惠碼快收！麥當勞「買1送1」爽吃35天

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

家長群曝「兒童打BNT」狀況　她見1幕傻了

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

存505萬！媽放37年「全領出來」金額驚呆

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

今增109死！　本土+60042

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面