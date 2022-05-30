小四兒拒上學　母暴走持滅火器敲頭、水果刀刺頸腹！

▲台中一名小4生因為拒學問題，遭媽媽暴走持滅火器敲頭、水果刀猛刺釀頭頸撕裂傷。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

台中大雅一名劉姓女子因小四兒子拒學，多次爆發口角，去年10月母子又發生衝突，劉女竟掐住兒子脖子，鬆手後自己到浴室拿手機充電線想輕生被兒子阻止，劉女情緒失控又拿滅火器數度敲兒子頭部、水果刀往兒子頸部、腹部猛刺，造成兒子頭皮血腫以及頭皮、頸間、胸腹撕裂傷等，事後劉女自己報警，警消也趕往現場將孩子送往醫院救治，台中地檢署偵結，依家暴殺人未遂罪嫌起訴劉女。

起訴書中指出，劉女的兒子從4年級下學期開始就拒學，也因此前往心身科就診，母子雙方曾多次因為拒學問題爆發口角衝突，去年10月兩人又因為就學問題起爭執，劉女一時氣憤，先掐住兒子脖子，兒子不斷抵抗才鬆手，之後劉女拿著手機充電線走進廁所想輕生，兒子看到後便出手阻止。劉女又拿滅火器跟水果刀猛攻擊兒子頭部、頸部以及肚子，兒子不斷哭喊「很痛，不是這樣子！」直到兒子倒地後才停手。

劉女見兒子倒地後也拿起滅火器跟水果刀想輕生，但看到兒子還有呼吸，才趕緊打119求救，警消到場將2人送醫，都撿回一命。

起訴書中提到，劉女長期因為兒子拒學與兒子發生口角，一時情緒激動、萌生殺機，而劉女也在偵訊中坦承自己拿滅火器、水果刀攻擊兒子的頭頸，且兒子傷勢不輕、都集中在頭部，已有致人於死地的主觀犯意。

檢方認為，劉女涉犯兒童及少年福利與權益保障法、成年人故意對兒童為殺人未遂罪，依法需加重其刑，不過劉女在衝突中有悔意停手，依法減輕其刑，另外劉女案發後打119求救，也承認自己動手攻擊小孩並願意接受裁判，符合自首要件，加上劉女丈夫及兒子都不願追究，建請法院量處適當之刑，今偵結起訴。

