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尼泊爾空難尋獲14具遺體　政府鬆口：機上22人恐全數罹難

▲▼ 尼泊爾塔拉航空29日發生墜機事件。（圖／路透）

▲軍方表示，由15名士兵組成的搜救隊已被派往周邊地區尋找遇難者遺體。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合外電報導

尼泊爾30日針對塔拉航空墜機事件重啟搜救，救援團隊截至目前已在墜機現場找到14具遺體，政府評估，這起空難意外應該沒有倖存者。外傳部分乘客遺體處於無法辨認的狀態。

綜合印度媒體ANI、The Indian Express報導，這架客機墜毀在木斯塘（Mustang）地區，地點位在海拔約1萬4500英尺之處，空中及地面搜救隊已經出發前往墜機地點。依據稍早軍方發布的照片，客機機身已斷成多截，機身殘骸四散在山坡上。

目前已找到14具遺體，將空運到首都加德滿都（Kathmandu）進行驗屍程序。有人透露，部分乘客遺體已處於無法辨認的狀態，警方正在現場收集遺體殘骸。尼泊爾政府發言人表示，依據初步評估，沒人能在此次空難中倖存，懷疑機上所有乘客均已喪命。

▲▼ 尼泊爾塔拉航空29日發生墜機事件。（圖／路透）

▲▼ 尼泊爾塔拉航空29日發生墜機事件。（圖／路透）

這架失事班機29日從旅遊城鎮博卡拉（Pokhara）起飛，準備前往卓姆索姆（Jomsom），預計飛行時間為20分鐘，但卻在接近降落時失聯墜毀。已知機上22人包括19名乘客及3名機組員，塔拉航空表示，機上載著4名印度人、2名德國人與16名尼泊爾人。

目前4名印度籍旅客的身分已確認，來自印度塔那市的一家四口，是一對夫妻及2名孩童。另外，在3名機組員中，包括資深的機師吉米雷（Prabhakar Ghimire），擁有豐富山區飛行經驗。

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