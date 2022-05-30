日本剛開放外國旅行團！泰旅客突身體不適　緊急暫停行程

▲日本6月將開放外籍旅行團入境觀光。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本宣布6月10日起開放外國旅行團入境觀光，並率先從5月起試驗性地開放少人數的部分國家旅行團入境，以測試正式開放後的流程與應對措施。不過30日上午卻傳出，有一名泰籍旅客在訪日途中，出現身體不適情形，因此緊急暫停後續行程。當地的觀光部門也強調，會透過這次經驗完善外國人入境旅遊期間的各種應對流程。

根據《大分電視》報導，這個由4名旅客組成的泰國旅行團27日從福岡入境，並在29日抵達大分縣，展開一系列的觀光行程，預計在29日與30日的2天內先後前往別府市、由布市、佐伯市等6個地區觀光遊覽。不過30日上午，該團其中一名泰籍旅客卻突然出現身體不適情形。

受此影響，相關人員緊急暫停該旅行團的後續行程，而旅行團也預計在30日離開大分縣。對此，大分縣觀光部門則表示，希望觀光廳透過這次的經驗，能夠完善外籍旅客入境觀光的指南方針。

日本5月24日開始，試驗性開放已經接種3劑疫苗的外籍旅客參加小規模旅行團，適用對象為美國、澳洲、泰國以及新加坡4個國家。

根據最新規定，包含台灣在內的98個國家與地區的外籍人士，只要接種3劑指定品牌的疫苗，在入境時就可以免除篩檢與隔離。此外，6月10日雖然僅開放旅行團入境，但後續將持續根據疫情變化，決定是否開放自由行旅客入境。

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