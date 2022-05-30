少女被繼父「逼握陰莖」揉胸強吻　告狀反遭親媽毒打：別亂編故事

▲馬來西亞一名15歲少女從9歲開始就遭繼父猥褻，向母親告知真相卻遭毒打。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名15歲少女從9歲開始就遭繼父猥褻，不但時常被揉胸親嘴，甚至被要求握著繼父的陰莖，而她向母親求救後，竟然換來一陣毒打，讓她再也不敢向外求援，直到近日親生父親將她接去住後，才又鼓起勇氣揭發繼父獸行，父親也氣得立刻帶著女兒去報警。

根據《大都會日報》報導，馬來西亞一名15歲少女和母親、繼父一起住在吉打州的雙溪拉蘭（Sungai Lalang），但從她9歲開始，繼父就一直對她進行猥褻，時常搓揉她的胸部、強行親吻，甚至要求她握著陰莖，結果她忍受了6年之後，終於鼓起勇氣向母親說出真相，卻換來母親一陣毒打，叫她不要亂捏造故事。

少女的母親在上月中要求少女的親生父親將她帶走，而少女和父親相處一個多星期後，決定向父親坦白一切。根據當地警方表示，「少女說，父母離婚的這六年中，她長期遭到繼父猥褻，但當時她才9歲，根本分不清楚好壞，而她自己也成為母親和繼父吵架的出氣筒，時常無端遭受打罵，因此更不敢說出真相。」

警方指出，「少女近日強烈意識到自己已經長大，深怕繼父進一步伸出魔爪，所以鼓起勇氣告訴母親，結果母親卻選擇包庇，直接將她毒打一頓，現在她的身上全是瘀青傷痕。」

少女的父親得知真相後，氣得直接帶著女兒去報警，目前警方也已逮捕現年30歲的嫌犯。吉隆坡地區警察局長助理哈桑表示，「嫌犯已經被拘留，目前已還押7天，以協助案件進行後續調查。」