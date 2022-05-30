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又有怪病！伊拉克爆上百例「出血傳染病」　患者流鼻血到斷氣

▲▼ 新冠肺炎,新冠病毒。（圖／取自免費圖庫Unspalsh）

▲「克里米亞剛果出血熱」致死率達40%，患者容易因流鼻血過多而死亡。（示意圖／取自免費圖庫Unspalsh）

圖文／CTWANT

就在全球新冠肺炎疫情未歇，日前才剛爆出猴痘（Monkeypox）傳染病之際，現在又驚傳，由蜱蟲（tick）為傳播媒介的「克里米亞剛果出血熱」（Crimean–Congohemorrhagic fever），悄悄在伊拉克病例掀起流行，伊拉克通報上百起類似病例。據悉這個疾病的致死率高達40%，染疫者可能在短短7天內，就會「鼻血狂流」到失血過多斷氣死亡。

根據《法新社》報導，引述世衛組織（WHO）資料指出，今年光是伊拉克，就通報了111起「克里米亞剛果出血熱」的病例，其中19人因此死亡。「克里米亞剛果出血熱」最近盛行於亞洲、非洲和東歐，這個疾病主要是由俗稱「壁蝨」的蜱蟲傳播，屠宰場是最容易感染的場所，該疾病的發生，主要在於宿主在被叮咬後，將此病毒傳染給人類或其他牲畜，由於這種病毒沒有研發疫苗預防，發病會造成人體內外嚴重出血，尤其是流鼻子，死亡率最高可達4成。

世衛組織也提出報告指出，克里米亞剛果出血熱除了透過血液傳染，包括密切接觸分泌物、器官、體液等，也都可能提高感染風險。法新社報導，由於這疾病目前還沒有疫苗，若不小心染疫，患者可能出現疲勞、頭痛、血尿，甚至是失血過多，還可能出短時間流鼻血流到死亡的危機。

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