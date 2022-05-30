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日韓共存後首波「報復性旅遊」狂訂海外機票　下半年有望全面開放

▲▼南韓5月初開始解除戶外強制戴口罩的規定。（圖／路透）

▲南韓5月初開始解除戶外強制戴口罩的規定。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合報導

南韓實施與病毒共存政策，30日新增確診更降至6000餘例，許多南韓民眾已開始報復性旅遊，觀光部門將6月定為「旅行月」，推出各項國內旅宿優惠，機票暴漲仍買氣不減，預計下半年觀光將完全復甦。逐步重啟觀光的日本4月底黃金週除了湧現出遊人潮，飛往夏威夷的班機訂票也達到去年同期的9倍。

南韓1／3人口染疫　開放「快篩陰」入境

據南韓政府數據，南韓迄今累計確診達1808萬例，超過5184萬總人口的3分之1，經歷3月中旬62萬例確診高峰後，30日通報確診降至6139例，創4個月來新低。事實上，南韓4月中即改採共存策略，將新冠肺炎降至2級傳染病，與水痘或麻疹同級，戶外不再強制戴口罩，5月則陸續放寬邊境措施，開放「快篩陰」即可入境，且無需隔離。

▲▼南韓將從5月2日起解除戶外口罩令，圖為一群女人在首爾漢江公園野餐，彷彿回到疫情以前的日常生活。（圖／路透社）

▲南韓5月逐步回復疫情前的日常生活。（圖／路透）

南韓開放免簽互惠　國內外「報復性旅遊」湧現

南韓目前允許「相互開放國家」旅客免簽入境，準備迎接歐美、紐澳等多國旅客，但台灣並不在免簽名單中，亦不向台灣核發以旅遊等非緊急事由簽證。同時，南韓民眾間也掀起「報復性旅遊」熱潮，現代信用卡4月分析，用戶在旅遊方面消費翻漲1倍，預定機票支出則暴增3倍，主要幾家國內住宿網路預訂服務商的銷售額同期增長達196%。

►南韓再度掀「報復旅遊」！響應日本宣布開放觀光　銷量暴漲139%

▲▼南韓疫情。（圖／路透）

▲南韓政府也著手推動國內旅遊復甦。（圖／路透）

南韓下半年有望完全重啟觀光

南韓觀光部門將6月定為「2022旅行月」祭出KTX、租車、國內航班等價格優惠，並發放地方消費、住宿等優惠券，顯示了政府推動重啟國內旅遊的決心。另外，由於回國後不需隔離，南韓民眾也開始瘋搶國際線機票與海外旅行團名額，4月底迄今海外機票銷售額比去年同期增長1086%，國外旅遊商品則增加1620%。市場專家認為，海外航線才剛要復甦，預計下半年觀光有望完全重啟。

▲▼日本。（圖／路透）

▲日本口罩禁令部分放寬，在戶外若能維持足夠社交距離，就可以不必戴口罩。（圖／路透）

日本鬆綁入境限制　將開放國外旅行團

日本3月開始鬆綁邊境管制，開放商務客、留學生及具長期居留資格者入境，岸田政府26日更宣布自6月1日起放寬規定，美國、英國、台灣、中國等陽性率最低的「藍色層級」國家或地區，可免除入境檢疫隔離，每日入境人數也預計從1萬人調升至2萬人。

►日本剛開放外國旅行團！泰旅客突身體不適　緊急暫停行程

儘管日本目前尚未開放一般觀光客入境，但現已在試辦來自美國、澳洲、泰國、新加坡的50人以下「小型觀光團」，6月10日起則將重新開放有導遊同行的套裝行程國外團客入境，且「藍色層級」地區可免入境篩檢隔離。若無造成日本境內疫情反彈，估計6月過後還會再逐步開放。

▲▼日本,新冠肺炎。（圖／路透）

▲台灣民眾目前仍無法至日本旅遊。（圖／路透）

黃金週湧現人潮　夏威夷機票搶手

日本國內旅行方面也因疫情受到重創，不過日本4月29日迎來睽違3年首度在解封下展開的黃金週長假，各地機場與車站湧現滿滿人潮，部分景點旅客人數較去年同期倍增，前往海外旅遊者也大幅增加。日本航空（JAL）估計，在黃金週飛往夏威夷的訂票數量約為去年同期的9倍之多。

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