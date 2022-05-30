俄兵對烏克蘭無人機比中指！下秒「連人帶戰車」被轟爛　影片瘋傳

▲ 俄兵對烏克蘭無人機比中指。（圖／翻攝自Telegram）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾3月，烏東頓巴斯地區戰況緊張之際，烏軍公布的一段影片在網路上引起熱議，一架烏軍無人機鎖定一輛藏在建築物旁的俄軍戰車，這時一名俄兵察覺，馬上抬頭向無人機怒比中指，下秒整支部隊就被無人機投擲的砲彈轟成一團火球。

#Ukraine: Ukrainian forces in the East, using drone-dropped munitions, managed to destroy a Russian BTR-82A APC concealed next to buildings. pic.twitter.com/hLH31UPgsG — Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) May 29, 2022

烏克蘭內政部部長顧問格拉申科（Anton Gerashchenko）29日在Telegram上傳這段近100秒的畫面，只見烏克蘭守軍撤離烏東過程中，一架無人機從空中鎖定一輛俄軍BTR-82A裝甲車。這輛裝甲車躲藏在建築物旁，一旁站著約6名俄兵。

鏡頭拉近後，其中一名俄兵抬頭發現上方的無人機，馬上舉起左手比了個中指，然而無人機接著就向裝甲車投擲一枚手榴彈，這輛BTR-82A頓時冒出火光。攻擊過後的畫面可見裝甲車被炸成一片焦黑，殘骸散落一地。

俄軍攻佔基輔不力，目前將火力集中烏東。烏國官員宣稱，俄方開戰以來已經損失3萬名士兵、1330輛坦克、207架飛機及174架直升機。但因軍隊規模龐大，俄軍再度展開猛攻，5月稍早更首度在前線部署有「終結者」（Terminator）稱號的坦克支援戰車BMP-T，主要用以應對巷戰，目前約有10輛正在服役，被認為是俄軍最先進的武器系統之一。

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