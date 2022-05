拳擊賽誤傳槍響！觀眾驚恐逃釀踩踏18傷　大坂直美目擊嚇到飆髒話

▲大坂直美目擊民眾驚慌逃竄爆踩踏事件。(圖/翻攝自推特、美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

美國德州小學才剛發生大規模槍擊案,而紐約州一座體育館29日疑似傳出槍響,觀眾聽到後以為有槍手在場,立刻嚇得驚慌逃竄,甚至出現踩踏事件,讓當時也坐在觀眾席的日本網球好手大坂直美嚇得在推特大罵,「我真他x媽嚇壞了。」

Scary moment as crowds pour back into Barclays Center, my fear was a shooting but those fears proved unfounded. pic.twitter.com/pcBdfwWplt

根據CNN報導,紐約州布魯克林(Brooklyn)巴克萊中心(Barclays Center)29日舉辦拳擊比賽,結果賽事在深夜結束後,觀眾準備離場的同時,卻突然傳出有人在場內開槍的謠言,結果群眾嚇得向外奔逃,引發嚴重踩踏事件,最終造成18人受傷,9人被送往當地醫院。

由於近來美國發生多起重大槍擊案,現場類似槍聲的巨大聲響,導致民眾陷入恐慌,當時網球好手大坂直美人也在觀眾席,她在推特回憶起當時的狀況,直接飆出髒話表示,「我真他x媽嚇壞了。」

大坂直美說,「我在巴克萊中心,突然聽到尖叫聲,人們開始逃竄,然後有人大喊有名槍手正在開槍,我們不得不擠在一個房間裡緊閉著門,我真他x媽嚇壞了,真心希望每個人都安全逃生了。」

紐約警方事後澄清,現場沒有發生任何槍擊事件,而是發生了類似的巨大聲響,才會導致人們誤會而慌忙逃生,目前還不清楚聲音的來源。

Omg I think someone was shooting at Barclay's just now. Huge stampede near the exit. Literally had to jump on the floor for cover. #Barclayscenter #stampede #DavisvsRomero pic.twitter.com/vKZntop40H