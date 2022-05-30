尼泊爾22人客機「解體斷成多截」殘骸四散　軍方證實墜機

▲尼泊爾軍方30日所發布塔拉航空失事班機墜毀地點的照片。（圖／翻攝自ANI）

記者詹雅婷／綜合報導

尼泊爾一架客機29日起飛後失聯，今早重啟搜救。依據印媒ANI轉發尼泊爾軍方30日所發布的消息與照片，班機失事墜毀地點位在木斯塘（Mustang）地區，但機身已經解體斷成多截，現場殘骸碎片四散。

在班機29日失聯消息傳出後，尼泊爾隨即發動搜救，但因木斯塘地區降雪，所有搜尋失事班機的直升機空中行動喊卡。尼泊爾軍方30日上午重啟搜救，預計稍晚將會公布相關細節。

塔拉航空這架失事班機29日從旅遊城鎮博卡拉（Pokhara）起飛，準備前往卓姆索姆（Jomsom），但隨後卻在山區失聯。已知機上載有22人，包括19名乘客及3名機組員。塔拉航空表示，機上載著4名印度人、2名德國人與16名尼泊爾人。

先前有消息指出，班機失聯的那一刻，距離降落只剩下最後5分鐘航程。另據尼泊爾電視台引述當地居民消息，曾有人目擊一架飛機起火。