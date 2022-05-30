　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

伊拉克爆恐怖「出血熱」無藥醫　恐噴鼻血噴到死！已飆破百例

▲▼ 蜱蟲（tick）。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

▲ CCHF經蜱蟲傳播，嚴重可能致命。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球邁向與新冠病毒共存之際，過去僅在非洲流行的猴痘病毒擴散至歐美等20國，恐怖傳染病一波接一波，而伊拉克近來又爆發「克里米亞-剛果出血熱」疫情，今年已破百例，可能導致患者在極短的時間內鼻血狂流而死，致死率可達40%，且至今沒有疫苗或藥物可治療。

克里米亞-剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever，CCHF）為蜱蟲（tick）傳播的人畜共通傳染病，盛行於亞洲、非洲及東歐流行，最近在西歐出現，CCHF病毒（CCHFV）也被世界衛生組織（WHO）列入重點病原體（Priority Pathogens），現仍缺乏有效藥物或疫苗。

據WHO統計，伊拉克爆發有史以來最嚴重的CCHF疫情，今年以來通報111例，其中19人死亡。一旦感染病毒，患者可能在極短時間內發病，導致嚴重內出血或外出血，尤其是流鼻血，還會出現高燒和嘔吐。醫護人員指出，這種疾病死亡率最高可達2/5。

伊拉克近一半病例其中於南部貧困農業區的濟加爾省（Dhi Qar），衛生官員韓托奇（Haidar Hantouche）坦言，「記錄到的病例數前所未見」，前幾年的病例數則是用一隻手就數得出來。

CCHFV宿主包括野生動物及養殖動物，如水牛、牛、羊、山羊及綿羊等，而這些動物在濟加爾省都很常見。WHO說明，動物被受感染的蜱蟲叮咬後染疫，而人類可能因蜱蟲叮咬或屠宰過程中接觸受感染動物的血液或組織而感染。

布加里村（Al-Bujari）一名婦女染疫後，當地衛生人員戴著面罩、護目鏡，穿著防護衣，在她住家旁的畜舍為動物消毒，還將一頭母牛身上掉落的蜱蟲展示給記者看，再放入容器內。

伊拉克1979年首次爆發CCHF疫情後43年來，今年的病例遠遠超過往年數量，激增狀況令官員震驚。濟加爾省去年僅有16例，其中7人死亡，但今年已有43例，包括8例死亡。儘管相較新冠確診數，CCHF病例數相當低，衛生人員仍不免擔憂。

WHO駐伊拉克代表佐伊藤（Ahmed Zouiten）對於該國今年的CCHF疫情提出假設，「我們非常謹慎地將這次爆發的部分原因歸咎於全球暖化，這使得蜱蟲繁殖期變長」，但也補充，死亡率已有下降跡象，因為伊拉克開始大舉噴灑消毒劑，且醫院的新療法效果良好。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►外帶咖啡不知不覺傷荷包！自己煮省錢又好喝

ET快訊
快訊／塞爾提克奪東冠！　前進NBA總冠軍賽對決勇士
立法院衝突大亂鬥　連國父遺像也被砸破！
媽抱嬰急診哭喊「救救我孩子」　正義哥遭嗆帶風向！高醫回應了
快訊／震撼！九太男籃宣布解散　SBL剩史上新低4隊
優惠碼快收！　麥當勞「買1送1」爽吃35天
颱風重創「巨龍山莊」募資重建　溫泉大亨詐3000萬逆轉遭起訴
楊小黎確診2周「半夜突胸悶昏倒」！　送急診：這次真的撐不下去
鋒面漸逼近有「旺盛雷陣雨」　北台灣迎豪大雨！端午連假雨區擴大
又一間麥當勞結束營業！　10年時光掰掰
快訊／綠營人數優勢通過修法　陳水扁國務機要費正式除罪
客機「解體斷成多截」！　墜機地點畫面曝
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

5歲開始「性實驗」！爸媽強迫兒女一起4P　8年狂拍大量變態片

拳擊賽誤傳槍響！觀眾驚恐逃釀踩踏18傷　大坂直美目擊嚇到飆髒話

奈及利亞通報今年首例「猴痘死亡」　1月以來累計21例確診

北韓疑「偷解封」害疫情反彈！　時隔3日再破10萬例

伊拉克爆恐怖「出血熱」無藥醫　恐噴鼻血噴到死！已飆破百例

尼泊爾22人客機「解體斷成多截」殘骸四散　軍方證實墜機

猴痘現蹤23國危機升級！　WHO：對全球公衛構成「中度風險」

比爾蓋茲警告　未來20年恐爆新的「全球大流行疾病」但不是猴痘

南韓「單日增6139例」創4個月新低　變異株Omicron疫情放緩

美國田納西州爆槍擊案！　市中心交火6人中彈2人性命危急

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

雨中越野驚險滑胎＋撞壁　近百萬重機摔進溪谷泡水

2姊妹「雨中嗨玩」傘開花　歡樂笑聲感染網：童年啊～

韋禮安飆唱3語言《如果可以》　突告白女友：如果不來還愛我嗎？

模仿柯P唱王心凌《愛你》　告白王世堅！本尊：先不要

恭喜！瘦子升格當爸爸　PO出超音波照「寶寶比YA」

5歲開始「性實驗」！爸媽強迫兒女一起4P　8年狂拍大量變態片

拳擊賽誤傳槍響！觀眾驚恐逃釀踩踏18傷　大坂直美目擊嚇到飆髒話

奈及利亞通報今年首例「猴痘死亡」　1月以來累計21例確診

北韓疑「偷解封」害疫情反彈！　時隔3日再破10萬例

伊拉克爆恐怖「出血熱」無藥醫　恐噴鼻血噴到死！已飆破百例

尼泊爾22人客機「解體斷成多截」殘骸四散　軍方證實墜機

猴痘現蹤23國危機升級！　WHO：對全球公衛構成「中度風險」

比爾蓋茲警告　未來20年恐爆新的「全球大流行疾病」但不是猴痘

南韓「單日增6139例」創4個月新低　變異株Omicron疫情放緩

美國田納西州爆槍擊案！　市中心交火6人中彈2人性命危急

蘿莉塔外景玩水那個來！小優「親手幫塞衛生棉條」

水上摩托車衝澎湖1女落海失蹤　今搜尋台南蘆竹溝及將軍海域

塞爾提克前進NBA總冠軍賽　將對決勇士爭冠

杜蘭特、厄文前東家打進總冠軍賽　美媒諷籃網唯一被橫掃

台大醫周邊商圈「冷熱參半」　套房單價破百萬、它陷下修危機

他見前方汽車「雨刷歪一邊」還高速運轉　細看才發現可愛真相

你累了嗎？花蓮警車巡邏自撞分隔島　「2輪離地」尷尬側翻路中

iPhone 14系列將推「隨顯營幕」　彭博社：僅限這兩種機型

5歲開始「性實驗」！爸媽強迫兒女一起4P　8年狂拍大量變態片

圖輯／立院孫中山遺像為何被捅破？藍綠全武行　「兵器」總整理

最強奶媽操場「跳繩7秒」釋放波動 震翻30萬網友：害我浪費2小時...

國際熱門新聞

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

英媒爆：普丁可能已病死

正妹沒戴安全帽出車禍　開刀「去掉半顆頭」

澤倫斯基首次　在基輔外地區現身

尼泊爾22人客機解體斷成多截　現場曝光

澤倫斯基罕見開除國安局高官　曝俄軍主要目標

澤倫斯基才到訪　哈爾科夫傳爆炸

宗教聚會變性愛直播　夫妻鏡頭前交融45分鐘

女嬰「永遠在笑」真相曝　13萬網友暖挺

北韓新冠爆發不到1個月傳已「火速解封」

比爾蓋茲：未來20年恐爆新的全球大流行

普丁傳重病用替身　俄外長出面闢謠

拜登親訪德州　慰問校園槍擊案罹難者家屬

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

更多熱門

關鍵字：

克里米亞剛果出血熱CCHFCCHFV

讀者迴響

熱門新聞

今雨區擴大！明全台變天　端午連假天氣出爐

粉紅超跑遭爆人為控制！爆料者：媽祖給4聖杯

媽抱癱軟嬰急診哭喊沒人理！網一段話反遭批

雄獅「齊瀏海」新髮型爆紅！　動物園：牠自己打理的

全家出遊「為什麼讓2小孩自己睡一間」？亞歷媽解答

他打電動離家出走！12年後才知父母都過世

AV導演半夜收「美腿女星自薦」

高鐵票根超熱銷！內行揭黑暗用途

20多歲女確診康復「每天包尿布」！後遺症極度倦怠

獨／警察學弟狠斷學長腿　恐怖畫面曝

外出最好帶「這東西」　醫1招避免病毒跟回家

失眠尻一槍好入睡？最美博士「一句話解答超幻滅」

交友APP篩選19間大學才能用！網見名單傻了

勞工確診有補助！傷病給付最高領6707元

高雄屋主出售10年凶宅！價格曝光遭酸爆

更多

最夯影音

更多
愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！

愛犬走失「收到溝通師訊息」　夫妻見熟悉身影走來淚崩！
劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

劉畊宏喊「王心凌男孩」：快回來健身！　辰亦儒微喘跳《愛你》..迪麗熱巴也跳過

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

34年基隆「大麥」8:00熄燈　在地人噴淚！員工鞠躬謝幕

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

狠媽出動毛孩逼兒起床！汪屁股坐臉、鹿放芳香彈

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

陳芳語破尺度「炸超兇雙球」　「男女身體平等」沒報備男友

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面