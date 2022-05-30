伊拉克爆恐怖「出血熱」無藥醫　恐噴鼻血噴到死！已飆破百例

▲ CCHF經蜱蟲傳播，嚴重可能致命。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者陳宛貞／綜合外電報導

全球邁向與新冠病毒共存之際，過去僅在非洲流行的猴痘病毒擴散至歐美等20國，恐怖傳染病一波接一波，而伊拉克近來又爆發「克里米亞-剛果出血熱」疫情，今年已破百例，可能導致患者在極短的時間內鼻血狂流而死，致死率可達40%，且至今沒有疫苗或藥物可治療。

克里米亞-剛果出血熱（Crimean-Congo hemorrhagic fever，CCHF）為蜱蟲（tick）傳播的人畜共通傳染病，盛行於亞洲、非洲及東歐流行，最近在西歐出現，CCHF病毒（CCHFV）也被世界衛生組織（WHO）列入重點病原體（Priority Pathogens），現仍缺乏有效藥物或疫苗。

據WHO統計，伊拉克爆發有史以來最嚴重的CCHF疫情，今年以來通報111例，其中19人死亡。一旦感染病毒，患者可能在極短時間內發病，導致嚴重內出血或外出血，尤其是流鼻血，還會出現高燒和嘔吐。醫護人員指出，這種疾病死亡率最高可達2/5。

伊拉克近一半病例其中於南部貧困農業區的濟加爾省（Dhi Qar），衛生官員韓托奇（Haidar Hantouche）坦言，「記錄到的病例數前所未見」，前幾年的病例數則是用一隻手就數得出來。

CCHFV宿主包括野生動物及養殖動物，如水牛、牛、羊、山羊及綿羊等，而這些動物在濟加爾省都很常見。WHO說明，動物被受感染的蜱蟲叮咬後染疫，而人類可能因蜱蟲叮咬或屠宰過程中接觸受感染動物的血液或組織而感染。

布加里村（Al-Bujari）一名婦女染疫後，當地衛生人員戴著面罩、護目鏡，穿著防護衣，在她住家旁的畜舍為動物消毒，還將一頭母牛身上掉落的蜱蟲展示給記者看，再放入容器內。

伊拉克1979年首次爆發CCHF疫情後43年來，今年的病例遠遠超過往年數量，激增狀況令官員震驚。濟加爾省去年僅有16例，其中7人死亡，但今年已有43例，包括8例死亡。儘管相較新冠確診數，CCHF病例數相當低，衛生人員仍不免擔憂。

WHO駐伊拉克代表佐伊藤（Ahmed Zouiten）對於該國今年的CCHF疫情提出假設，「我們非常謹慎地將這次爆發的部分原因歸咎於全球暖化，這使得蜱蟲繁殖期變長」，但也補充，死亡率已有下降跡象，因為伊拉克開始大舉噴灑消毒劑，且醫院的新療法效果良好。

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