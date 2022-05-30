比爾蓋茲警告　未來20年恐爆新的「全球大流行疾病」但不是猴痘

▲比爾蓋茲警告，未來20年人類將面對一場新的全球大流行。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

微軟創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）月初才警告，新冠疫情最糟糕的情況尚未到來。近來他在新書《如何預防下一次大流行》與接受外媒專訪時又提到，未來20年間人類可能再次面臨新的全球大流行疾病，但不是目前的猴痘疫情，可能會是人造病毒，更有50％的機率將起因於氣候變遷，自然發生的大流行。

英國《衛報》刊出書摘，比爾蓋茲在新書中提到，儘管新冠肺炎令人痛苦，但它可能不是最嚴重的疫情災難，不久的將來一個「幽靈」可能降臨，沒有人能保證下一次大流行是由冠狀病毒、流感或某些病原體所引起，並容易受到mRNA疫苗所控制。

比爾蓋茲於西班牙媒體「日報」（El Diario）專訪中表示，人類可能在未來20年間出現新的疾病大流行，可能是由已知病毒發展而來，例如另一種流感、另一種冠狀病毒，這至少有助於我們開發疫苗和治療藥物。但也有可能是未知的人造病毒，或者從人類入侵越來越多的生態系統所引起的，這也是為何他預估由氣候變遷後果導致的大流行可能性高達50％。

▲比爾蓋茲認為應及早行動，預防可能的大流行疾病。（圖／路透）

比爾蓋茲認為，人們應該現在就開始做準備，必須更好、更快地執行現在已經在做的任務，例如更好的監測系統和實驗室診斷能力，有助於迅速找出罪魁禍首，並在下次可能的大爆發前想出醫療對策。

比爾蓋茲建議，世界衛生組織預算應增加25％，並建立一個3000名來自不同領域的國際專家團隊，稱之為「全球流行病應對與動員小組」，專家們應接受良好培訓，藉由系統化數據，積極監視尋找可能爆發的疫情與地點。他估計每年資金約需10億美元（約新台幣300億元）。

針對目前出現的猴痘疫情，比爾蓋茲則認為，猴痘不太可能更廣泛傳播，但人類保持警惕是好現象，因為如果不是新冠疫情大流行，猴痘病例甚至可能不會出現在新聞中，「這是一件好事。」他補充，猴痘在歐洲並不常見卻爆發數百起病例，似乎是因為病毒傳播方式發生了某些改變，儘管仍然令人憂心，但他不認為猴痘會是下個全球大流行病。

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