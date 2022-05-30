連續單日破百死！醫曝「死亡降溫時間點」　邊境鬆綁入境可以不用關

▲台灣本土疫情仍維持單日數萬例，死亡人數不斷攀升。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情仍維持單日數萬例，雖還未見單日破10萬的高峰，但單日死亡人數不斷攀升，已經連續單日破百死，對此，中國醫藥大學附設醫院感染管控中心副院長黃高彬表示，死亡人數會在確診案例數開始減少後的10天左右下降。而在邊境解封方面，他則認為「現在國內染疫率達到一定程度，其實不需要入境居家檢疫了。」

指揮中心昨公布145人死亡，是目前單日死亡人數最高，日前就曾有醫師表示，這段時間可能會有死亡高原期，預估會持續2週。而陳時中被問及相關回應時，也沒否認並直言「有可能。」

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黃高彬受訪時指出，疫情升溫，重症和死亡本來就會跟著增加，因此也要視疫情情況，一般來說，死亡人數下降時間點會在疫情案例數開始下降後的10天左右，當觀察到國內確診數字下降，往後推10天，就是死亡人數下降時間。

黃高彬表示，六日會有週末效應，先不能參考六日的案例數字，可以觀察禮拜二的數字，如果觀察幾天，案例數真的開始往下掉，往後推10天，就大概會是死亡人數降溫時間點，照這波疫情推估，應該會在6月中旬降溫

另外，針對邊境鬆綁，黃高彬則認為，目前國內染疫率也已經達6成，應該差不多都有抗體了，其實應該沒有必要繼續做入境居家檢疫，入境者只要完整打滿三劑新冠疫苗就可以了。但他也強調，相關邊境入境檢疫方式，還是以指揮中心最後決議公布為主。