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20多歲女確診康復「每天包尿布」！倦怠後遺症　只能靠母擦屁股

▲休息,睡覺,睡午覺,打盹,。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

▲有許多感染Omicron的患者在康復後容易出現疲倦後遺症。（圖／取自免費圖庫 Pexels）

記者王佩翊／編譯

日本東京都政府日前調查了新冠患者在康復後的後遺症，發現多數Omicron患者在痊癒後容易出現「倦怠」的後遺症，比例較感染Delta病毒的人還高。一名來自東京的醫師表示，部分有嚴重倦怠後遺症的病患連吹風機都拿不動，甚至因為刷牙太費力必須分好多次，還有一名年僅20多歲的女性因為沒有力氣走到廁所，如今只能包尿布，並且依靠母親幫忙擦屁股。

根據《日本新聞網》報導，東京「平畑診所」院長平畑光一曾經診療4000多名飽受新冠後遺症所苦的病患。他表示，文獻指出新冠肺炎共有高達205種後遺症，其中Omicron患者最常出現的是疲倦等症狀。他強調，所謂的疲倦並非大家所想像的「容易勞累」而已，而是會嚴重影響到患者的正常生活。

平畑舉例，有部分患者根本舉不動吹風機，或是因為刷牙太費力，必須分次進行。不僅如此，還有患者表示，因為端不動湯碗，因此喝湯時只能使用吸管。而在這些出現嚴重倦怠後遺症的患者中，也有20多歲至30多歲的青年。

此外，有一名20多歲的女性在感染Omicron並康復後，也出現極度疲倦的後遺症。然而她卻因為沒有力氣自行走到廁所如廁，如今只能每天包尿布，並由母親代為擦屁股。

平畑提醒，就算感染新冠肺炎後，只出現輕微症狀或是無症狀，也不代表不會有後遺症，千萬不要因為自己年輕或是體力充足就小看這些後遺症。英國一項針對51萬人進行的研究則證實，就算是染疫後只有輕微症狀的患者，也可能出現伴隨疲倦的嚴重後遺症。

另一方面，平畑光一先前接受MBS NEWS採訪時也曾分享一個案例。一名14歲的國中學生2月感染Omicron，雖然當時只有輕微發燒與喉嚨痛，症狀十分輕微，但康復後卻開始出現全身倦怠的後遺症，只要一睡著就沒辦法起床，一到下午又會開始出現疲倦感。他甚至曾一度睡了17個小時才起來，疲憊的狀態導致他根本沒辦法回到學校正常上課。

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