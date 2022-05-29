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金正恩「頸肉炸出領口」又復胖！　韓媒：壓力太大慘暴肥

▲▼金正恩復胖。（圖／翻攝自朝中社）

▲金正恩明顯再度復胖。（圖／翻攝自朝中社）

記者王佩翊／編譯

體重破百的北韓領導人金正恩一度成功甩肉20多公斤，引發全球熱議。不過根據北韓5月釋出的最新照片，卻可以發現金正恩的臉型又重新圓潤起來，似乎再度暴肥。韓媒則分析，金正恩疑似是因為近半年來面臨各種壓力，才會導致身材復胖。

《韓聯社》比對了金正恩5月主持的多場防疫會議和2021年12月的照片後發現，他的體型變化十分明顯。從2021年12月28日的勞動黨全體會議照來看，金正恩的下顎線條因為瘦身成功十分清晰，且襯衫的領口也相對寬鬆。然而過了僅僅5個月，金正恩在5月15日的勞動黨政治會議中，明明同樣身穿黑色上衣，卻顯得頸部被領口勒得很緊，臉型也明顯圓潤。

由於金正恩長年處於過胖的狀態，因此體重也是判斷他健康狀況的重要指標之一，更間接影響了北韓政權的穩定，因此南韓情報部門也積極且密切掌控金正恩的體重變化。根據南韓國情院透露，金正恩在2012年上任時，體重為90公斤，然而2014年與2016年卻分別飆破120公斤與130公斤，2019年更是一度暴肥至140公斤。

儘管金正恩後來靠著飲食減去20公斤左右，但最近卻又在再度復胖。金正恩的父親金正日與祖父金日成都是肥胖體質，同時也有心血管疾病的家族病史，因此金正恩曾多次試圖減肥。

分析認為，北韓當局2022年為了慶祝金正日80歲冥誕、金日成110歲冥誕以及朝鮮人民革命軍建軍90週年，舉辦多場大型活動，金正恩疑似是因此感到壓力，進而導致體重暴增。不僅如此，北韓宣稱國內自4月底開始爆發新冠疫情，金正恩的施政壓力可以說是來到最高點。專家也表示，各國領導人都會因為防疫政策而感到壓力，因此金正恩在近幾個月飽受壓力也是不爭的事實。

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