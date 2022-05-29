快訊／尼泊爾班機驚傳失聯　機上22人生死不明

▲機上人員總計22人，其中19名是乘客。（示意圖／翻攝自taraair）

記者詹雅婷／綜合外電報導

尼泊爾塔拉航空（Tara Air）一架小型飛機29日上午9時55分從旅遊城鎮博卡拉起飛，但卻傳出失聯消息，已知機上載有22人，包括19名乘客及3名機組人員。

印度媒體ANI報導，這架飛機29日上午從距離首都約200公里的旅遊城鎮博卡拉（Pokhara）起飛，準備前往喬姆松（Jomsom），但卻突然失聯。

相關人士透露，有人曾經目擊飛機飛越喬姆松上空，隨後轉向喜馬拉雅山脈的道拉吉里峰（Mt. Dhaulagiri）方向，機上人員包括4名印度人、3名日本人，其餘為尼泊爾公民。另據路透社引述航空公司消息，機上人員包含4名印度人與2名外籍人士。

尼泊爾當局稍早已派出2架私人直升機搜尋失聯班機，陸軍也準備部署直升機加入搜索行列。

已知當地過去這幾日一直下雨，但航班均正常起降。該條路線上的班機，會在群山之間飛行，最後降落在山谷中。