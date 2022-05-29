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健美巨巨「穿襪後空翻」當場摔斷脖子！　痛苦倒地奪命瞬間曝光

▲▼健美巨巨後空翻摔斷脖　奪命瞬間曝光。（圖／翻攝自IG、Youtube）

▲南非健美冠軍塔貝特在2017年因後空翻失誤，造成脖子斷裂身亡。（圖／翻攝自IG、Youtube）

記者張方瑀／綜合報導

南非健美冠軍塔貝特在2017年的一項表演賽中，準備做出他的招牌「後空翻」動作，沒想到卻失敗，脖子直接落地應聲折斷，緊急送醫後仍宣告不治，恐怖畫面也在網路上曝光。據了解，可能是當天穿的襪子不對，才導致他在場上滑倒，最終失去性命。

塔貝特（Sifiso Thabethe）過世時年僅23歲，他2017年8月在南非第二大城德班（Durban）參加75公斤以上賽健美賽事前，先在觀眾面前進行一場表演，當時他穿著黑色短褲、襪子走到比賽墊子上，準備做出他的招牌後空翻。

▲▼健美巨巨後空翻摔斷脖　奪命瞬間曝光。（圖／翻攝自IG、Youtube）

▲▼塔貝特疑似因穿著襪子滑倒失誤，才會不幸摔斷脖子。（圖／翻攝自IG、Youtube）

▲▼健美巨巨後空翻摔斷脖　奪命瞬間曝光。（圖／翻攝自IG、Youtube）

沒想到，當他舉起雙手，奮力一翻後，在半空中高速旋轉，最後脖子直接墜地，應聲斷裂。從網路上曝光的影片（畫面恐造成不適，請斟酌觀看）可以看到，塔貝特先是搖晃坐起後，整個人無力往旁邊倒，一動也不動幾秒之後，現場人員才立刻上前，將他緊急送醫，最終仍宣告不治。

相關人士指出，這個後空翻是塔貝特的招牌動作，意外發生前幾週，他才用這個動作獲得勝利，是他非常熟悉的動作，推測當天應該是襪子出了問題，「我們懷疑，他這次表演穿了襪子，所以滑倒了，或是沒有辦法給予足夠動力，才會將自己的脖子摔斷。」

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