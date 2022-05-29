東京都心飆破30度！　睽違3年首度在5月出現「真夏日」

▲東京都心觀測到30度以上高溫。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本東京都29日上午觀測到超過30度的氣溫，而這不但是2022年以來東京都首次出現30度以上的「真夏日」，同時也是東京都3年來首次在5月就觀測到30度以上的氣溫。當局也呼籲民眾應該多休息、補充水分，以防中暑。

根據日本氣象協會的數據，本州地區29日因高氣壓覆蓋影響，自清晨開始氣溫逐漸升高，並受到大量日照。東京都心29日上午11時偵測到30.1度的氣溫，也是東京2022年的第一個「真夏日」。在日本「真夏日」的定義為最高氣溫超過30度。

2021年觀測到的東京都心第一個真夏日是在6月8日，當天最高氣溫為31.4度，而東京都心此次則是睽違3年首次在5月出現超過30度的真夏日。根據氣象廳預測，東京30日仍會出現30度以上高溫，不過31日開始受降雨影響，氣溫將驟降，最高溫僅24度。

除了東京以外，從東北到四國地區，各地也持續放晴，在正午前都已經達到真夏日標準，甚至有部分地區出現猛暑日。而沖繩的八重山地區因天氣炎熱加上濕度高，稍早發出今（2022）年的首次中暑警戒，提醒民眾外出務必記得補充水分並進行適當休息。

另一方面，日本將白天最高溫超過25度的日子稱為夏日、白天最高溫超過30度為真夏日，而超過35度則為猛暑日。

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