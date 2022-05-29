輝瑞口服藥Paxlovid「吃完又出現症狀」　專家建議1類人不用吃

▲美國部分服用輝瑞新冠口服藥Paxlovid的患者，再一次出現症狀。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著美國新冠確診病例數增加，輝瑞新冠口服藥Paxlovid的使用量也上升。但不少患者卻在接受完整療程之後，面臨症狀再次出現的狀況，美國疾病管制與預防中心建議這類族群進行第2次隔離，而傳染病專家則說，風險非常低者其實不用服用Paxlovid。

路透報導，輝瑞新冠口服藥Paxlovid被美國授權使用於治療新確診且有風險的族群，以預防重症，依據官方數據，截自去年底Paxlovid推出以來，每周平均發放3.3萬個療程。隨著美國境內確診個案數增加，Paxlovid使用量也跟著提升。

不過有越來越多服用Paxlovid的確診者回報，在接受5天的完整療程後，症狀又開始出現。對此，美國疾病管制與預防中心（CDC）上周援引病例報告及對症狀復發患者可能傳播病毒的擔憂，發布一項建議，也就是服用Paxlovid者若再次出現症狀，應該重新隔離5天。

對此，奧良奧希納醫療中心傳染病專家凱莫莉（Sandra Kemmerly）說明，民眾其實並不樂意接受更久的隔離，「我建議他們不要服用Paxlovid」。「諾斯威爾保健中心」公衛與流行病主任法柏（Bruce Farber）表示，「我不願把這個藥給風險很低、病情不嚴重的人，特別是那群已經打了疫苗和加強劑的人」，但仍建議有嚴重健康問題或年齡75歲以上者使用Paxlovid。

輝瑞公司表示，如今正在進行數據監測，認為這狀況並不常見，且不一定和Paxlovid有關，「到目前為止，我們還沒看到接受Paxlovid療程患者出現抗藥性的問題」。美國CDC也說，目前仍不清楚症狀復發的狀況是否與Paxlovid有關。

洛杉磯南加州大學凱克醫學員工健康醫療主任斯特魯姆（Earl Strum）指出，再度出現症狀的患者，症狀通常都很輕微。法柏則說，與Paxlovid相關的症狀復發者約10%，高於藥物試驗期間的3%至4%。

不過天普大學藥學院傳染病專家加拉格爾（Jason Gallagher）認為，症狀復發並不代表Paxlovid沒效，「這能預防住院，若服藥後出現症狀，確實令人討厭，但整體上，藥算是成功」。