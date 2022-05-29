他胃痛30年找不到病因！　照x光竟發現「25cm呼吸管」卡胃裡

NYC Doctors allegedly left a breathing tube in a patient for 30 years https://t.co/VM6EpfMV21 pic.twitter.com/3Da60OdF0X — New York Post (@nypost) May 28, 2022

記者張方瑀／綜合報導

美國一名男子時常出現胃痛的毛病，且近來逐漸發生呼吸困難的狀況，看了多家醫生都未找出病因，最後到大醫院照x光才發現，他的胃裡面竟卡著一根長達10英吋（約25公分）的管子，原來是他30年前動手術時，醫生不小心遺忘在他體內的呼吸管。

根據《紐約郵報》報導，現年39歲的雷馬奇（Rene Remache）多年以來都有間歇性胃痛的毛病，看過各種醫生、試過各種治療方法都無濟於事，「我因為嘔吐和疼痛去過很多次醫院，但我真的不知道它來自哪裡，最後我覺得應該是普通的胃部問題，不再深究原因，因為也沒人能解決。」

結果他2019年跟著全家去墨西哥旅行時，胃痛突然劇烈發作，甚至出現呼吸困難的狀況，「我的胸部和喉嚨有一種奇怪的感覺，這是我從未有過的，我只覺得有什麼東西卡在那裡。」後來墨西哥的診所認為他得了支氣管炎，所以就替他開了抗生素，但難受的感覺卻沒有減緩。

當他回到紐約後，決定到西奈山醫學中心（Mt.Sinai Medical Center）檢查，當時醫生照了x光才發現，雷馬奇的胃裡有一根長達10英吋的管子，讓所有人當場傻眼。外科醫生動手術將其取出後表示，這是一根呼吸管。

雷馬奇說，1989年時年僅6歲的他曾因摔下樓導致顱骨骨折，必須住院治療，那也是他人生中唯一一次被裝上呼吸管。根據雷馬奇的醫療紀錄顯示，他對呼吸管感到非常排斥，常常動手拉扯，有時還會自行將呼吸管拿下。

雷馬奇的律師指出，他應該是無意間吞下了部分的呼吸管，但他的醫生卻沒有注意到，現在這根呼吸管已經成為醫療訴訟的證據。而當時的執刀醫院則表示，從胃中取出的呼吸管和當年的不同，拒絕進行和解，兩方將在10月進行庭審。