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俄試射極音速「鋯石飛彈」影片曝　宣稱可避開現有反導系統

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭未歇，俄羅斯國防部28日表示，成功試射一枚「鋯石」（Zircon） 極音速巡弋飛彈，射程約1000公里，有官員更宣稱可避開現有的反導系統。俄軍從巴倫支海（Barents Sea）發射，擊中白海（White Sea）的一處目標。軍方影片可見飛彈從船上發射後，以陡直軌跡衝入天際，穿越雲層。

▲▼俄羅斯28日試射「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈、鋯石飛彈。（圖／路透）

▲俄羅斯28日試射「鋯石」（Zircon）極音速巡弋飛彈的畫面。（圖／路透）

根據路透等外媒報導，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）稱鋯石飛彈是新一代「無可匹敵」的先進武器系統之一，若能將其部署於公海上的護衛艦、巡航艦或潛艇，便可在幾分鐘內打擊敵方「決策中心」。俄軍過去一年間已經在軍艦和潛艇進行了鋯石導彈的試射，而這款極音速飛彈的速度據稱可以達到9倍音速。

入侵烏克蘭3個月以來，俄軍遭受嚴重人員與軍備損失，但仍持續高調地進行武器試驗。上月，俄羅斯才剛試射一枚可攜帶核彈頭的新型洲際飛彈「撒旦2」（Sarmat，薩爾馬特），最多可攜帶10個重型或16個小型熱核彈頭，或兩者結合，以突破敵人的飛彈防禦系統，射程約為6200英里（約9978公里）。多名俄國政客名嘴以「撒旦2」作為威脅西方的籌碼，稱只需200秒就能摧毀英國。

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