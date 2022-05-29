美再向烏軍援「射程直達俄國」火箭系統　俄外長怒：西方全面宣戰

▲美國長射程M270多管火箭系統（MLRS）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊持續在烏克蘭東部行動，烏國政府不斷要求美國提供火箭系統，以阻止俄軍推進。美國政府官員透露，美方最快在本週就會宣布，再向烏克蘭軍援最先進火箭系統，射程達數百公里，能直攻俄國境內。俄國外交部長痛批，西方世界已向俄羅斯全面宣戰。

根據CNN報導，美國匿名官員27日透露，美方最快下週就會宣布，將提供烏克蘭長射程M270多管火箭系統（MLRS）、海馬斯多管火箭系統（HIMARS）等軍援。先前烏克蘭政府持續向美方要求提供遠程火炮，以阻止俄軍推進，目前烏軍使用的美援M777榴砲射程僅30公里。

據了解，美國多管火箭系統射程約70公里，海馬斯多管火箭系統依照發射飛彈類型，最遠射程可達數百公里。美國務院官員表示，部分白宮官員認為，若提供烏克蘭遠程火線系統，讓烏軍火力可直達俄羅斯境內，恐會加劇雙方衝突。

俄羅斯外交部長拉夫洛夫（Sergei Lavrov）27日指控，西方國家不斷對俄羅斯人民、文化發出禁令，單方面施加經濟制裁，並透過媒體進行虛假宣傳，「西方已經對我們宣戰，對整個俄羅斯世界宣戰，由各國政府推動的俄羅斯恐懼症（Russophobia）已變成常態。」

俄羅斯國有電視台Rossiya-1主持人斯卡比娃（Olga Skabeeva）也在節目中表示，「美國MLRS可以發射超過500公里的火炮，如果美國人這樣做，那就是越過紅線，我們也會記錄下俄羅斯最嚴厲的回應。」