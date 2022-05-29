德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

文／中央社德州尤瓦爾迪28日綜合外電報導

美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學24日發生槍擊案，造成19名兒童和2名教師死亡及多人受傷。18歲凶嫌的母親本週受訪時表示：「原諒我，原諒我兒子。」





▲18歲槍手拉莫斯被警方擊斃。（圖／達志影像／shutterstock）

凶嫌拉莫斯（Salvador Ramos）在犯案當天，先是對自己的祖母開槍，造成她重傷；接著全副武裝攜帶大量彈藥闖入洛伯小學（Robb Elementary School），用一把半自動步槍犯案，最後在一間教室內遭到一名美國聯邦幹員擊斃。

英國「衛報」（The Guardian）報導，拉莫斯的母親馬蒂內茲（Adriana Martinez）接受美國有線電視新聞網（CNN）分台特萊維薩電視台（Televisa）訪問時，坐在自己的車內哭泣，看來心煩意亂。她用西班牙語表示：「我無話可說。我不知道他在想什麼。」

馬蒂內茲在27日播出的訪問中還說：「他這麼做有他的原因，拜託不要評斷他，我只希望死去的無辜兒童原諒我。」

當記者問馬蒂內茲，她對失去親人的家庭有何話說，她回答：「原諒我，原諒我的兒子，我知道他有他的原因。」

▲德州小學槍擊案當天，家長在校園外焦急。（圖／翻攝自YouTube）

記者追問：「他可能會有什麼原因？」馬蒂內茲邊拭淚邊說：「他想跟那些兒童親近，以免注意到其他不好的事情。我無話可說，我不知道。」

拉莫斯的外祖父雷耶斯（Rolando Reyes）告訴記者，由於拉莫斯和自己的母親相處有困難，搬來和他們夫妻同住，並輟學在一家速食餐廳打工。

雷耶斯表示，他的妻子龔薩雷斯（Celia Martinez Gonzales）本月16日才帶拉莫斯上餐館慶祝18歲生日，他並不知道不久後拉莫斯便買了2把步槍。

雷耶斯說，如果他知道，他不會允許，因為他自己有犯罪前科，依法家中不能有槍械。

雷耶斯告訴美國廣播公司（ABC）：「我不喜歡武器，我身旁不能有武器。我反對所有那些東西，...我會舉發他。」

他接受美國西語電視台世界電視台（Telemundo）訪問時還說：「我非常抱歉，我為每個人感到十分悲痛，因為許多（遇害）兒童是我朋友的孫子，我為所有家庭感到難過。」





