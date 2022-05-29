　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

文／中央社德州尤瓦爾迪28日綜合外電報導

美國德州小鎮尤瓦爾迪（Uvalde）一所小學24日發生槍擊案，造成19名兒童和2名教師死亡及多人受傷。18歲凶嫌的母親本週受訪時表示：「原諒我，原諒我兒子。」

▲▼犯下德州羅伯小學槍擊案的18歲槍手拉莫斯（Salvador Ramos）。（圖／達志影像／shutterstock）

▲18歲槍手拉莫斯被警方擊斃。（圖／達志影像／shutterstock）

凶嫌拉莫斯（Salvador Ramos）在犯案當天，先是對自己的祖母開槍，造成她重傷；接著全副武裝攜帶大量彈藥闖入洛伯小學（Robb Elementary School），用一把半自動步槍犯案，最後在一間教室內遭到一名美國聯邦幹員擊斃。

英國「衛報」（The Guardian）報導，拉莫斯的母親馬蒂內茲（Adriana Martinez）接受美國有線電視新聞網（CNN）分台特萊維薩電視台（Televisa）訪問時，坐在自己的車內哭泣，看來心煩意亂。她用西班牙語表示：「我無話可說。我不知道他在想什麼。」

馬蒂內茲在27日播出的訪問中還說：「他這麼做有他的原因，拜託不要評斷他，我只希望死去的無辜兒童原諒我。」

當記者問馬蒂內茲，她對失去親人的家庭有何話說，她回答：「原諒我，原諒我的兒子，我知道他有他的原因。」

▲▼德州小學槍擊案當天，家長在校園外哭求警方攻堅。（圖／翻攝自YouTube）

▲德州小學槍擊案當天，家長在校園外焦急。（圖／翻攝自YouTube）

記者追問：「他可能會有什麼原因？」馬蒂內茲邊拭淚邊說：「他想跟那些兒童親近，以免注意到其他不好的事情。我無話可說，我不知道。」

拉莫斯的外祖父雷耶斯（Rolando Reyes）告訴記者，由於拉莫斯和自己的母親相處有困難，搬來和他們夫妻同住，並輟學在一家速食餐廳打工。

雷耶斯表示，他的妻子龔薩雷斯（Celia Martinez Gonzales）本月16日才帶拉莫斯上餐館慶祝18歲生日，他並不知道不久後拉莫斯便買了2把步槍。

雷耶斯說，如果他知道，他不會允許，因為他自己有犯罪前科，依法家中不能有槍械。

雷耶斯告訴美國廣播公司（ABC）：「我不喜歡武器，我身旁不能有武器。我反對所有那些東西，...我會舉發他。」

他接受美國西語電視台世界電視台（Telemundo）訪問時還說：「我非常抱歉，我為每個人感到十分悲痛，因為許多（遇害）兒童是我朋友的孫子，我為所有家庭感到難過。」



 

►「安瓶保養」買一送一，不傷荷包養出水煮蛋肌！

ET快訊
預測時事抽名牌鍋具！「全民神預測」好評延長

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

專家呼籲世衛加快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

墨西哥通報　境內現猴痘確診首例

法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

當年「摸頭總統」　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

快訊／奈及利亞「踩踏事件」至少31人死亡　多數死者為兒童

馬力波「首艘貨輪進港」載鋼鐵到俄羅斯　烏克蘭氣炸：這是搶劫

「恐攻女帝」刑滿出獄！為50年前罪行致歉：我會持續反省

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝　槍手親媽盼原諒

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

韓國男跳舞胸前球掉落　一腳飛踢被反彈暴擊XD

忘拉手煞車「整台位移」 ！　女肉身擋車…路過狗嚇壞

趙小僑安胎天天忍痛「往肚皮打針」　「一天抽3次血」過產檢大魔王關卡

郭彥均貼文10秒19個轉發　蘇貞昌：有操作痕跡要查辦

突告知狗：要去見爺奶！牠聽懂興奮狂嚶等不及

專家呼籲世衛加快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

墨西哥通報　境內現猴痘確診首例

法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

當年「摸頭總統」　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

快訊／奈及利亞「踩踏事件」至少31人死亡　多數死者為兒童

馬力波「首艘貨輪進港」載鋼鐵到俄羅斯　烏克蘭氣炸：這是搶劫

「恐攻女帝」刑滿出獄！為50年前罪行致歉：我會持續反省

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝　槍手親媽盼原諒

專家呼籲世衛加快應對猴痘　別重蹈COVID防疫覆轍

德州小學槍擊案　凶嫌母求情畫面曝：原諒我、原諒我兒子

韓華想換掉卡本特鎖定鋼龍？味全龍證實有球團探詢近況

吳哲源代班好投繼續輪值　生涯首度主場先發

墨西哥通報　境內現猴痘確診首例

法德領袖籲普丁　釋放被俘2500亞速鋼鐵廠守軍

恭喜！宋康昊奪坎城影帝！湯唯、IU擦身后冠　名單驚見「華為二公主」

跟媽祖8天第一勇腳！68歲翁車禍小腿萎縮　裹紗布「徒步300公里」

徐巧芯「回去再講」她批欺負警察！教授也怒了：違規就乖乖閉嘴

元智畢典　徐旭東：找工作「方向對有前途、方向錯被取代」

他買鹹酥雞一抬頭盯菜單… 視線全歪「貢丸好飽滿」嗨傻

國際熱門新聞

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝

當年摸頭總統　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

台灣防疫亮紅燈！韓媒擔憂「陷雙重困境」

即／奈及利亞「踩踏事件」至少31人死亡

她假扮男人上3妹子！堅持關燈做愛戴假鵰

衣服這樣洗害洗衣機長黴菌！5步驟教你輕鬆清潔

烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

清潔工踩穿透光屋頂　9.5m高空墜地慘死

小室圭簽證倒數中！傳將用真子30年存款救急

德州小學槍擊　學童驚恐奔逃照片曝

馬力波首艘貨輪載鋼鐵到俄　烏氣炸：搶劫

飢餓野熊闖進帳篷　12歲男童被啃腿

洞房夜發現老公不舉　人妻慘被婆家勒索

美國男闖派對開火　女狂歡一半拔槍擊斃

更多熱門

相關新聞

當年摸頭總統　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

當年摸頭總統　歐巴馬恭喜大膽男孩高中畢業

美國男孩費拉德菲亞（Jacob Philadelphia）2009年在白宮與時任總統歐巴馬見面時，大膽摸了總統的頭一舉成名。歐巴馬今天透過Instagram恭喜他高中畢業。

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝

德州槍案現場家長「竟遭上銬」跪地痛哭影片曝

美國獨有槍枝文化 ！槍擊案層出不窮

美國獨有槍枝文化 ！槍擊案層出不窮

小室圭簽證倒數中！傳將用真子30年存款救急

小室圭簽證倒數中！傳將用真子30年存款救急

德州小學槍擊　學童驚恐奔逃照片曝

德州小學槍擊　學童驚恐奔逃照片曝

關鍵字：

美國德州槍擊案Salvador RamosAdriana Martinez北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

上酒店驚見老師陪酒　大二生心碎

陳芳語破尺度裸炸　羞認愛男友1部位

郭彥均遭出征！　前主播點名1人

館長不忍了！　點名「蘇先生」：從以前就很討厭你

安珀赫德花1.8億律師背景超猛！

許孟哲錄影送急診「被扛上擔架」畫面曝！醫曝診斷結果

蘇貞昌喊查辦不實謠言！柯文哲回應了

9成大腸癌「從息肉病變」！3形狀最易成癌　

吳怡霈公開「工作被搶」內幕：沒有要原諒

染疫和感冒「咳嗽差在哪」？醫解答了　痰變2種顏色要小心

鄰居家「車庫半開」曝驚人財力　他看呆

三級片女始祖23歲愛女也辣翻！

泌尿醫：這3點全中＝不舉！靠DIY一招「測你夠不夠硬」

女友中鏢「身體安慰一發」　他快篩傻：還是陰

解密卡蜜兒誘導詰問　她讚：教科書等級

更多

最夯影音

更多
終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作

終局之戰！法庭響起「安珀警報」全場傻眼　強尼戴普律師狠酸安珀：人生代表作
王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

王心凌見兔腦崩潰：我真的不行　吳謹言幫吃「跟擋酒似的XD」

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

強尼戴普、安珀赫德粉絲「場外互嗆」 「傑克船長」樂喊：跟強尼對到眼了！

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

女兒拒吃飯爸教訓巧虎　狂打屁屁她看到秒聽話

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

499之亂！女掀翻玻璃搶和牛　民眾塞爆3斤提袋...老闆嚇傻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

【寵物】海派大胃王

【寵物】海派大胃王

鮪魚季來囉！超過200款澎湃海味美食輕鬆選，毛毛商城滿額送150購物金，立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面