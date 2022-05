烏克蘭前總統被禁出境　控政府違反政治停火協議

▲烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)遭限制出境。(圖/翻攝自波洛申科推特帳號/@poroshenko)



文/中央社

烏克蘭前總統波洛申科(Petro Poroshenko)今天表示,他被禁止離開烏克蘭,並指控烏國政府違反俄羅斯入侵以來實施的所謂「政治停火」協議。

波洛申科在2014年至2019年擔任烏克蘭總統,從俄國侵略烏克蘭戰爭開始以來就頻繁公開露面,出現在國際電視畫面中並發表評論。

波洛申科領導的歐洲團結黨(European Solidarity)是烏克蘭國會第二大黨,僅次於現任總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskyy)的執政黨。

In Kherson Oblast, army destroyed 19 units of Russian equipment, including modern tanks, Petro Poroshenko was not allowed to cross the state border of Ukraine & Russia's direct assault on Severodonetsk. Here is what you may have missed from last night.https://t.co/cGS139sbcV