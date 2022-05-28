「恐攻女帝」刑滿出獄！為50年前罪行致歉：我會持續反省

▲重信房子5月28日服滿20年刑期出獄。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

日本70年代活躍於國際恐怖襲擊活動的「恐攻女帝」重信房子，在服刑20年後，於5月28日刑滿出獄。現年已高齡76歲的重信房子在出獄後，為她創立的「日本赤軍」在半個世紀前因自身政治意圖，挾持人質、傷害無辜的行為致歉，還聲稱她今後將持續反省過錯，並專心接受癌症治療。

綜合外媒報導，重信房子（Fusako Shigenobu）在服滿20年刑期後，於5月28日上午8點，從東京都昭島市的東日本成人矯正醫療中心搭車離去。儘管重信房子已解散赤軍，並停止恐攻行動，但她出獄時仍有20多名支持者聚集在醫療中心外，高舉「我愛房子」橫條，表示對她的支持。

▲有不少支持者在重信房子出獄現場高舉「我愛房子」的橫條。（圖／達志影像／美聯社）

在服刑期間罹患癌症的重信房子，曾在獄中動過4次手術。她在出獄時表示，她為50年前挾持人質、對無辜者造成傷害的行為致歉，「未來我將專心接受治療，在反省的同時持續抱持好奇心活下去」。

年輕時長相清純的重信房子，出生於東京世田谷區，並在就讀明治大學期間就一直熱衷於從事學生運動。畢業後，受到身為暗殺組織血盟團成員的父親影響，她在1971年2月前往黎巴嫩，並在當地成立了「日本赤軍」，希望能藉此推翻天皇和日本政府、鼓吹通過暴力實現「世界革命」。

有著「女帝」、「魔女」稱號的重信房子，在恐怖攻擊事業中絲毫不輸男子。她曾與組織同夥一起發動多次恐攻、劫機、武力掃射等活動，總共造成上百人死傷。她的第一任丈夫奧平剛士在襲擊羅德機場時，還為了不讓當局獲得他的指紋，在引爆後手握手榴彈身亡。

▲重信房子雖然長相清純，但在恐攻事業中絲毫不輸男子。（圖／翻攝自推特）

隨後，重信房子便與一名中東人結婚，並生下女兒重信五月。2000年11月，由於蘇聯瓦解、阿拉伯國家也被美國勒令，不許再支持和包庇「日本赤軍」，因此重信房子只能秘密返回日本，卻被警察發現後將其逮捕。2006年2月23日，東京地方裁判所以蓄意謀殺和策劃恐怖襲擊罪，判處重信房子20年監禁。

被送往八王子醫療刑務所服刑的重信房子，在獄中宣布解散「日本赤軍」，並被禁止與外人接觸。儘管重信房子每個月只能發送和接收5封信件，但身陷囹圄的她仍十分關心時事，還曾在信中貼心提醒律師和親友，要提防新冠肺炎，多保重身體。

日媒報導，儘管重信房子自被捕以來已被關20年，但她的「女帝」風範仍不減當年，說話語氣依舊豪爽。不過，常年的監獄生活還是對她的健康產生了影響，她在獄中被確診患癌，聽力也下降不少，就算戴著助聽器，也無法聽清楚別人說話。