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德州槍手血洗校園！美國獨有槍枝文化背後複雜　1年4.5萬人喪命

▲▼ 美國德州尤瓦爾迪（Uvalde）羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

▲ 德州羅伯小學24日槍擊案，學童逃出時滿臉驚恐。（圖／路透）

文／中央社

美國近日接連發生水牛城超市、南加州教會、德州小學槍擊事件，長年一再重演槍枝暴力再度浮上檯面，美國憲法保障擁槍權與獨有的熱愛槍枝文化是背後最難解的問題。

一連串槍擊之後，美國職籃NBA勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）一段情緒激動的發言，在網路上瘋傳，幾天內獲得3620萬的觀看次數。他在影片中大喊「受夠了」，自稱厭倦一再對這類悲劇表達哀悼，呼籲國會對此做出行動。

美國總統拜登（Joe Biden）24日對德州小學槍擊案發表談話的時候，以「另一場屠殺」形容校園槍擊，呼籲立法機關對槍枝管制議題進行改革，提出反思「為什麼這一類的大規模槍擊事件很少發生在世界的其他地方」。

「紐約時報」主跑槍枝管制議題的記者羅培茲（German Lopez）形容槍枝問題在美國的獨特性：「每個國家人們都會發生爭執、持有不同種族立場或存在精神疾病問題，但在美國這些情況發生的時候，人們更容易拿槍起來射別人。」

羅培茲引用數據指出，從1998年到2019年間全世界發生4人以上死亡的槍擊事件裡，美國就占了101件，其次是法國8件、德國5件，證明美國發生大規模槍擊事件的機率遠大於世界其他國家。

▲▼德州槍手拉莫斯（Salvador Ramos）長相曝光。（圖／翻攝推特）

▲ 槍手拉莫斯長相曝光。（圖／翻攝推特）

造成傷亡的槍擊事件在美國人的生活中彷彿是常態，美國社會每隔一段時間就會發生的例行悲劇。英國廣播公司（BBC）報導，從1968年到2017年的50年間，無論自殺或他殺，總共有150萬美國人死於槍口之下，單2020年就有超過4萬5000人槍擊身亡。

BBC報導引用瑞士研究機構的數據，2018年在美國總共有3億9000萬把槍枝在市面上流通，美國平均每100個人當中擁有槍枝120.5把也是全世界第一，排名第二的葉門為52.8把。

儘管美國槍枝暴力問題嚴重，長年無解，但槍枝管制問題在政壇上卻是一個高度爭議的議題，支持槍枝管制的民主黨與支持憲法賦予擁槍權利的共和黨相互對立。美國憲法第二修正案保障每個公民擁有槍械的權利。各州對槍枝管制的作法也各有不同。

彭博專欄作家威金森（Francis Wilkinson）指出，在美國社會存在一種熱愛槍枝的文化，有時把槍枝當做是神聖不可侵犯的聖物，有時把槍枝當玩具。

例如共和黨聯邦參議員克魯茲（Ted Cruz）曾經把食用培根纏繞在步槍槍管上，加熱培根來吃，驕傲自稱是德州式的培根烹調法。

2014年在亞利桑那州發生過一件悲劇，一名9歲大的女童被父母帶到靶場，在學習使用烏茲衝鋒槍的過程中，不慎打死站在一旁指導的助教。

▲▼美國德州羅伯小學（Robb Elementary School）槍擊案造成21死，尤瓦爾迪（Uvalde）郡法院為受害者設置紀念碑。（圖／路透）

▲ 尤瓦爾迪（Uvalde）郡法院為受害者設置紀念碑。（圖／路透）

美國社會存在普遍的槍枝文化，同時在政治上全國步槍協會（NRA）在政壇上發揮影響力。儘管多數美國人支持管制槍枝，但少數擁有決策權的政壇人物與全國步槍協會有很緊密的政商關係，使得要進一步管制槍枝需要非常大的努力。

威金森指出，全國步槍協會最擅長的是煽動恐懼，以達到銷售的目的。例如在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，美國出現排隊買槍的場景，「槍枝無法殺死病毒，但很多人因為不安全感，選擇買槍」。

擁槍陣營經常主張，政府無法保證每個人的安全，最好的方法是靠自己。諷刺的是，發生槍擊案對於擁槍陣營來說，正好是賣出更多槍枝的時機。社會越亂，人心越恐慌，越能助長槍枝的銷售。

羅培茲整理專家的觀點，列出目前美國槍枝改革的幾個方向，包括加強購買槍枝的身分背景審查，有些州實施「紅旗法」（Red Flag Laws）對特定危險分子沒收槍枝，或是禁止殺傷力強大的攻擊性武器。

但羅培茲指出，在法規偏向鬆散的情況下，槍手仍然很容易鑽漏洞，遏止效果依然有限。

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